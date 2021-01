Smer odmieta organizované očkovanie poslancov proti ochoreniu COVID-19

Bratislava 7. januára (TASR) - Opozičný Smer-SD kritizuje organizované očkovanie poslancov Národnej rady (NR) SR proti ochoreniu COVID-19, ktoré by sa malo konať 25. januára. Ak sa poslanci Smeru-SD chcú dať zaočkovať, strana im odporúča urobiť tak individuálne. TASR o tom informoval hovorca strany Ján Mažgút. Smer-SD považuje "stádovité" očkovanie poslancov za súčasť propagandy. Strana dodala, že podporuje dobrovoľnosť očkovania.



"Organizované stádovité očkovanie poslancov NR SR je súčasťou brutálnej a neobjektívnej propagandy, ktorú Smer-SD odmieta. Vedenie strany Smer-SD plne rešpektuje individuálne právo poslanca za stranu Smer-SD rozhodnúť sa, či sa dá alebo nedá zaočkovať, preto odporúča poslancom strany Smer-SD, ktorí sa chcú dať zaočkovať, aby tak urobili individuálne, mimo akcie organizovanej NR SR 25. januára," skonštatoval hovorca.



Strana dodala, že rešpektuje každého občana SR a jeho rozhodnutie očkovanie podstúpiť, alebo sa na ňom nezúčastniť. "Smer-SD dlhodobo namieta falošnú propagandu jednostranne orientovanú v prospech očkovania," vyhlásil Mažgút. Ak by bol Smer-SD vo vláde, verejnosti by podľa neho poskytol všetky relevantné informácie o výhodách, nevýhodách a rizikách spojených s očkovaním a definitívne rozhodnutie by nechal na každého občana SR.



Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa na Slovensku začalo 26. decembra 2020. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) opakovane zdôraznil, že očkovanie bude dobrovoľné.