Smer podal návrh na mimoriadnu schôdzu, riešiť chce zmluvu pošty

Bratislava 23. júna (TASR) - Opozičný Smer-SD v stredu podal návrh na iniciovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, na ktorej chce požiadať vládu, aby zabezpečila, že Slovenská pošta okamžite odstúpi od zmluvy so spoločnosťou Lama SK. TASR o tom informoval hovorca strany Ján Mažgút. Vláda by tiež podľa navrhovaného uznesenia mala zabezpečiť dôsledné prešetrenie, či nedošlo k uprednostneniu tejto súkromnej firmy pri verejnom obstarávaní. V zmysle rokovacieho poriadku má predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) zvolať mimoriadnu schôdzu do siedmich dní od podania návrhu.



Smer-SD hovorí o tom, že vláda sa mala dopustiť štátnej korupcie, ktorej cieľom bolo motivovať jedného z vypovedajúcich kajúcnikov v prebiehajúcich kauzách. Šéf strany Robert Fico totiž hovorí, že na spoločnosť Lama SK je prepojený tzv. kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó.



Návrh tiež vychádza zo správy Slovenskej informačnej služby (SIS), z ktorej podľa Smeru-SD vyplýva, že na Slovensku sa na báze tzv. univerzálnych svedkov a kajúcnikov manipulujú trestné konania v neprospech vybraných osôb.



Líder opozičnej strany ešte v pondelok (21. 6.) vyhlásil, že Slovenská pošta uzatvorila so spoločnosťou, ktorá sa zaoberá strážnou službou a poskytovaním služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany, tri rámcové zmluvy za približne 9,5 milióna eur. Dodal, že počas tendra malo takisto prísť k účelovým konaniam, aby firma splnila podmienku - zápis do registra partnerov verejného sektora.



Okrem 26 poslancov Smeru-SD sa pod návrh podpísali aj ďalší ôsmi nezaradení poslanci NR SR. "V prípade, že nebude schválený program mimoriadnej schôdze, sme pripravení podporiť schôdzu na odvolanie ministra Matoviča, ktorého považujeme za organizátora pogromu na opozíciu a totálneho zneužívania trestného práva a štátnej moci," dodal Mažgút.



Slovenská pošta sa v reakcii ohradila voči akýmkoľvek obvineniam zo strany politického subjektu z netransparentného postupu pri realizácii verejnej súťaže na výkon strážnej služby. Spoločnosť Lama SK sa takisto ohradila voči spochybňovaniu kompetentnosti a odbornosti potrebnej na poskytovanie služieb pre svojich štandardne a zákonne zazmluvnených odberateľov zo strany predsedu opozičného Smeru-SD.