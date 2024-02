Smer podal trestné oznámenie na Martina Šimečku pre výroky o Slovákoch

Bratislava 15. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR a predstavitelia Smeru-SD podali na Generálnej prokuratúre (GP) SR trestné oznámenie na Martina Šimečku pre možný trestný čin hanobenia národa. Týka sa jeho výrokov o zbabelom slovenskom národe. Predstavitelia Smeru-SD apelovali aj na jeho syna a lídra PS Michala Šimečku, aby sa voči takýmto vyjadreniam vyhradil. Hovoria o nastavení červených čiar a rozdeľovaní spoločnosti.



"Je to len zbytočné a nedôstojné prilievanie oleja do ohňa," povedal na adresu výrokov Šimečku staršieho vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra (Smer-SD). Tvrdí, že tieto výroky prekročili hranicu trestnoprávnej zodpovednosti, poukázal na skutkovú podstatu trestného činu hanobenia rasy a národa. Gedra upozornil aj na rozdelenie spoločnosti a atmosféru v nej. Takéto vyjadrenia podľa neho nemajú intelektuálnu ani spoločenskú hodnotu, ktorá by nejako nastavovala zrkadlo spoločnosti.



Vyzval preto aj predsedu PS, aby sa vymedzil voči výrokom svojho otca a aby ho zastavil v takýchto vyjadreniach o ľuďoch, ktorí majú iný názor na vývoj na Slovensku. Chce, aby viedli skôr k vzájomnému rešpektu a tolerancii. Apeloval na odsúdenie podobných vyjadrení o slovenskom národe. "Toto nie je cesta ako budujeme národné povedomie, skôr si podrážame nohy my tu doma," podotkol.