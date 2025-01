Smer podporuje úsilie dosiahnuť dohodu týkajúcu sa platov učiteľov

Bratislava 24. januára (TASR) - Koaličný Smer-SD podporuje úsilie dosiahnuť dohodu, týkajúcu sa možného rastu platov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov od septembra 2025. Dôležitá je však podľa neho aj dohoda s ďalšími zainteresovanými stranami. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru strany v reakcii na tohtotýždňové rokovanie zástupcov ministerstva školstva a školských odborárov.



"Podporujeme úsilie ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) dosiahnuť vo vyjednávaní s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy rozumnú dohodu v otázke možnej valorizácie tarifných platov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov už od septembra tohto roka," informoval Smer-SD.



Ako doplnil, prípadná dohoda znamená, že ministerstvo školstva bude musieť nájsť vo svojej rozpočtovej kapitole časť finančných prostriedkov na pokrytie zvýšených osobných výdavkov. Taktiež aj dohodu so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení, najmä s reprezentáciou územnej samosprávy.



Podpredseda parlamentného školského výboru Jozef Habánik (Smer-SD) pritom očakáva, že súčasťou dohody bude aj záväzok zlepšenia výsledkov žiakov a študentov v medzinárodných testovaniach a porovnaniach v oblasti nadobudnutých zručností a kompetencií, dodala strana.



Zástupcovia školských odborárov v utorok (21. 1.) opätovne rokovali so zástupcami ministerstva školstva. Ich vzájomná dohoda naberá reálne kontúry. Platy pedagogických aj nepedagogických zamestnancov by sa podľa nej mohli od septembra tohto roka navýšiť o sedem percent. Finálnu podobu zvýšenia miezd však musí potvrdiť Ministerstvo financií SR a dohoda v rámci vládnej koalície. Školskí odborári nateraz štrajkovú pohotovosť neodvolali. Urobia tak vtedy, keď kabinet vydá stanovisko vo forme nariadenia vlády k navýšeniu platov zamestnancov v školstve.



Zástupcovia zároveň dokončujú rokovania o presnej podobe zvyšovania platov v roku 2026. Predmetom diskusie je navýšenie o sedem percent, pričom päť percent by tvorila valorizácia tabuľkových platov a dve percentá by mohli byť vyčlenené na flexibilnú - motivačnú zložku.