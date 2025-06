Smer: Prezident sa snaží byť nadstranícky, je však v nevýhodnej polohe

Bratislava 12. júna (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa snaží byť nadstranícky. Je však v nevýhodnej polohe. Pre TASR to uviedla koaličná strana Smer-SD v rámci hodnotenia prvého roka Pellegriniho vo funkcii hlavy štátu. Poukázala pritom na jeho predošlé pôsobenie vo vedení koaličného Hlasu-SD a parlamentu.



„Prezident Peter Pellegrini sa snaží byť nadstranícky, je však v nevýhodnej polohe, nakoľko keď sa prijímalo programové vyhlásenie vlády, bol predsedom strany Hlas-SD a predsedom Národnej rady SR. Na komplexné hodnotenie však treba dlhší čas,“ poznamenali pre TASR z tlačového odboru strany.



Smer-SD zároveň deklaroval, že rešpektuje, ak hlava štátu niektoré zákony vracia do parlamentu na opätovné prerokovanie. „Prejav Pellegriniho o stave republiky v Národnej rade SR skôr zodpovedal očakávaniam opozície ako koalície,“ zhodnotil.



Peter Pellegrini sa prezidentského úradu ujal 15. júna 2024. Pred jeho zvolením do funkcie pôsobil ako predseda Národnej rady (NR) SR a líder koaličného Hlasu. Na poste hlavy štátu vystriedal Zuzanu Čaputovú.