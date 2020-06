Smer: Prezidentka vrátila dôstojnosť, no nepresvedčila o nezaujatosti

Bratislava 15. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vrátila úradu aspoň istú mieru dôstojnosti. Vyhlásil to opozičný Smer-SD v súvislosti s prvým výročím nástupu Čaputovej do funkcie. Stranu podľa slov jej hovorcu Jána Mažgúta prezidentka nedokázala presvedčiť o nadstraníckom a nezaujatom výkone funkcie. Naopak, predseda mimoparlamentného Mosta-Híd László Sólymos hovorí o novej politickej kultúre a nadstraníckosti prezidentky. Predsedníčka mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Irena Bihariová doplnila, že hlava štátu ostala konzistentná aj vo svojej snahe vytvárať v spoločnosti súdržnosť.



"Na rozdiel od amatérskeho výkonu, ktorý v Prezidentskom paláci predvádzal Andrej Kiska, prezidentka Čaputová vrátila úradu aspoň istú mieru dôstojnosti. Zároveň je na mieste aj kritika voči jej selektívnemu prístupu k predkladanej legislatíve," skonštatovala strana Smer-SD. Podotkla, že kým 13. dôchodky poslala na Ústavný súd SR okamžite, pri telekomunikačnom zákone tak neurobila. Smer-SD zároveň kritizuje presadzovanie Istanbulského dohovoru. Dodal, že nielen v týchto prípadoch prezidentka nedokázala presvedčiť o nadstraníckom a nezaujatom výkone funkcie, a bude preto sledovať jej správanie sa pri podpise pripravovaných zákonov súčasnej koalície.



Sólymos ako dôkaz nadstraníckosti prezidentky uviedol, že správa o stave republiky nevyvolala búrlivé reakcie v koalícii ani opozícii. Zdôraznil, že rovnako pomenovala pochybenia bývalej i súčasnej vlády. Vďaka autenticite v prejavoch podľa Sólymosa hlava štátu dokázala aj počas pandémie zmierniť pocit neistoty, ktorý u obyvateľov vyvolali chaotické opatrenia vlády alebo vyjadrenia premiéra. Za jej silnú stránku považuje nekonfrontačný spôsob komunikácie. Dodal, že jej to nebráni problémy sformulovať a adresovať jednoznačne a priamočiaro.



Dodal, že tak pomáha vytvárať pozitívny obraz Slovenska aj v zahraničí. Sólymos považuje za pozitívne a žiaduce, aby hlava štátu zdôrazňovala euroatlantické a západné ukotvenie Slovenska. Ocenil tiež vytvorenie neformálneho poradného výboru pre národnostné a etnické menšiny. Označil to za dobrý základ na otváranie a komunikovanie tém v tejto oblasti zo strany paláca.



Bihariová prvý rok Čaputovej v úrade označila za úspešný. "V domácich témach dokázala citlivo a presne pomenovať hrozby a akútne problémy, ktoré adresovala vláde alebo parlamentu. Vo svojej typickej snahe - vytvárať v spoločnosti súdržnosť - zostala konzistentná," tvrdí. Dodala, že si získala tiež pozornosť a rešpekt v zahraničí.



Mimoparlamentná strana Spolu si váži, že prezidentka kladie dôraz aj na ochranu životného prostredia, vzdelávanie a podporu vedy. "To v minulosti nebolo zvykom a považujeme to za kľúčové témy pre budúcnosť Slovenska. Oceniť treba aj jej snahu o spoločenský zmier v krajine," uviedol pre TASR hovorca strany Matej Bučko.