Smer-SD: Ak vakcínu nakúpil štát, má za ňu niesť zodpovednosť

Bratislava 2. marca (TASR) - Opozičný Smer-SD odmieta, aby za podávanie neregistrovanej vakcíny niesol zodpovednosť lekár. Hovorí, že ak vakcínu nakúpil štát, má za ňu niesť zodpovednosť. Žiada, aby sa prístup k registrovaným a neregistrovaným vakcínam právne upravil. Strana tiež navrhuje vláde upraviť zákon o liekoch tak, aby sa predĺžila lehota, v ktorej neplatia niektoré obmedzujúce ustanovenia. Lehota platí do 25. mája, zákon sa menil pre situáciu s ochorením COVID-19. Strana pripúšťa, že pripraví návrh na zmenu legislatívy alebo počas marcovej schôdze Národnej rady (NR) SR predloží pozmeňujúci návrh k niektorému zo zákonov.



Smer-SD kritizuje, že v dokumentoch o použití Sputnika V sa píše, že za terapiu neregistrovaným liekom preberá plnú zodpovednosť ošetrujúci lekár. Strana nesúhlasí s rozdielnym prístupom k tejto vakcíne. Smer-SD chce, aby postačoval len informovaný súhlas človeka, ktorý sa chce dať dobrovoľne vakcínou zaočkovať. "Len čo štát kúpi vakcínu, preberá zodpovednosť za to, že s nejakou mierou informácií ju v dobrej viere kúpil, aby pomohla ľuďom," skonštatoval na utorkovej tlačovej konferencii šéf strany Robert Fico.



Fico pripomenul, že minulý rok sa do zákona o liekoch zaradili prechodné ustanovenia v súvislosti s pandémiou. V období do 25. mája sa niektoré obmedzujúce ustanovenia v zákone nepoužívajú. Podľa Fica z toho napríklad vyplýva, že sa v tomto čase neuplatňujú postupy etickej komisie v prípade klinických skúšok zdravotníckych pomôcok. Na súčinnosť pri príprave úpravy vyzval Štátny ústav pre kontrolu liečiv i ministerstvo zdravotníctva.



Strana má tiež pochybnosti o okolnostiach nákupu vakcíny Sputnik V. Fico tvrdí, že nemáme informácie o počte dodávok vakcíny a kúpnej cene. Kritizoval šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka (nominant SaS) za to, že komentoval to, ako premiér Igor Matovič (OĽANO) vítal vakcínu na košickom letisku. Fico tvrdí, že je nebezpečné robiť geopolitické hry, odmieta slová Korčoka, že vakcína Sputnik V je nástrojom v hybridnej vojne.



Rezort zdravotníctva reagoval, že tak, ako pri podaní každého neregistrovaného lieku, ktorý ministerstvo umožňuje podať pacientovi na výnimku, aj v tomto prípade preberá plnú zodpovednosť lekár. "Ministerstvo zdravotníctva s cieľom ochrany zdravia a životov ľudí vydá ročne niekoľko stoviek výnimiek na neregistrované lieky pre ľudí, ktorí bojujú o život, alebo vyčerpali všetky možné dostupné varianty na liečbu," uviedla pre TASR hovorkyňa Zuzana Eliášová. Dodala, že v prípade vakcíny Sputnik V minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v plnej miere dodržal zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach. "Faktom zároveň je, že záujemcovia o očkovanie vakcínou budú potvrdzovať, že vedia, že ide o vakcínu bez schválenia v Európskej liekovej agentúre," skonštatovala.