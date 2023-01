Smer-SD ani Hlas-SD nehodnotia ministra obrany J. Naďa pozitívne

Bratislava 3. januára (TASR) - Opozičná strana Smer-SD ani mimoparlamentný Hlas-SD nehodnotia minuloročné pôsobenie ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) pozitívne. Vyčítajú mu oslabovanie obranyschopnosti SR aj neprimerané finančné zaťažovanie rezortu. Vyplýva to z koncoročného hodnotenia pre TASR.



"Pre ministra obrany majú byť určujúcimi v prvom rade slovenské národné záujmy, nie zahraničné záujmy, a už vôbec nie záujmy krajín, ktoré ani len nie sú členskými krajinami NATO. Veľké nákupy neboli robené v súlade s reálnymi požiadavkami ozbrojených síl a ak áno, tak len vo veľmi obmedzenej miere," tlmočil stanovisko Smeru hovorca strany Ján Mažgút.



Slovensko podľa Smeru stráca svoje obranné kapacity a absolútne stratilo kontrolu nad vzdušným priestorom. Strana to považuje za vážne chyby, ktoré bude potrebné odstraňovať niekoľko volebných období, čo bude stáť nemalé peniaze.



Odmieta tiež poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine, trvá na potrebe humanitárnej pomoci. "Oddanosť ministra iným ako slovenským záujmom je zrejmá nielen z prístupu k Ukrajine, ale aj z postojov k obrannej dohode s USA," podotkol.



Poslanec Peter Kmec z Hlasu-SD hovorí, že subjektívne pozitívne hodnotenie ministra Naďa k stavu ozbrojených síl sa diametrálne rozchádza s objektívnou realitou. Aktuálne rozpočtové nastavenie MO SR sa podľa neho nijako výrazne neprejavilo na zlepšení podmienok výkonu služby profesionálnych vojakov. Nevidí ani zlepšenie platových podmienok, atraktivity vojenského povolania, regrutácie či transparentnosti rezortu. Pri poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine podľa poslanca minister vôbec nezohľadňoval potreby Ozbrojených síl SR a viacerými vývozmi techniky oslabil obranyschopnosť SR.



"Plnenie cieľov ozbrojených síl, ako napríklad ťažká mechanizovaná brigáda, je tiež otázne, pretože minister ich nerieši komplexne, ale sa zameriava iba na vybrané veľké akvizičné projekty so súkromnými firmami, s ktorými mal úzku spoluprácu v minulosti. Rovnako negatívny vplyv na plnenie cieľov síl a bojaschopnosť môžu mať aj niektoré neefektívne a nezmyselné organizačné a štrukturálne zmeny," komentoval Kmec.



Obmenu výzbroje a techniky považuje poslanec za nevyhnutnosť, no obrovské finančné náklady, ktoré si vyžaduje, boli podľa neho pred nástupom Naďa rozložené na dlhšie časové obdobie a na viac zbraňových systémov v dlhodobých plánoch rezortu, aby to ekonomika štátu uniesla. Upozornil tiež, že zmluvu o nákupe pásových obrnených vozidiel podpísal minister deň pred hlasovaním o nedôvere vláde a pri absencii rozpočtu na rok 2023.