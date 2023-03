Smer-SD avizuje pre rozhodnutie vlády o stíhačkách trestné oznámenie

Bratislava 17. marca (TASR) - Opozičná strana Smer-SD avizuje trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR pre zneužitie právomoci verejného činiteľa v súvislosti s rozhodnutím dočasne poverenej vlády poskytnúť stíhačky MiG-29 Ukrajine. Obráti sa aj na predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina), aby preveril, či vláda neobišla právomoci NR SR, keďže medzivládnu dohodu s Ukrajinou považuje strana za dohodu vojenskej povahy. Ako poukázal líder strany Robert Fico na tlačovej konferencii, takéto zmluvy si vyžadujú súhlas parlamentu a ratifikáciu prezidentky.



"Nikto neukázal žiadnu právnu analýzu, na základe ktorej sa vláda rozhodla konať. Naďalej sme presvedčení, že vláda a prezidentka konajú protiústavne," vyhlásil Fico. Vládny kabinet aj prezidentka Zuzana Čaputová sa podľa neho dopustili trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Trvá na tom, že darovanie vojenskej techniky je zásadnou otázkou zahraničnej politiky a nemôže o ňom rozhodovať dočasne poverený kabinet.



Darovanie stíhačiek hodnotí Fico ako zbytočné politické gesto. Päť bojových lietadiel schopných letu podľa poslanca nezmení nič na priebehu vojny. Krok hodnotí ako akt otvoreného nepriateľstva voči Ruskej federácii. Pýta sa, čo viedlo vládu a prezidentku k tomu, aby s poskytnutím techniky súhlasili. Slovensko sa podľa neho zaťahuje do vojnového konfliktu. Strana naďalej odmieta akúkoľvek vojenskú pomoc Ukrajine. Je otvorená humanitárnej pomoci, pomoci pri rekonštrukcii krajiny či ľuďom utekajúcim pred konfliktom.



Predseda Národnej rady SR bol podľa hovorkyne parlamentu Michaely Jurcovej vládou informovaný, že klasifikáciu medzinárodných zmlúv určuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. "MZVEZ v súvislosti so spomínaným rozhodnutím vlády doručilo vláde oficiálny dokument, v ktorom potvrdzuje, že nejde o zmluvu vojenskej povahy, a preto parlament nemá v tejto veci o čom rozhodovať," uviedla hovorkyňa v reakcii pre TASR.



Dočasne poverená vláda Eduarda Hegera na piatkovom online rokovaní rozhodla, že Ukrajine poskytne 13 stíhačiek MiG-29 a časť systému protivzdušnej obrany Kub. Heger deklaroval, že medzinárodná dohoda bola schválená vládou jednohlasne a v súlade s Ústavou SR. Zdôraznil, že technika je určená na ochranu civilistov. Odmieta tvrdenia, že sa týmto krokom Slovensko zaťahuje do vojny.