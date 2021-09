Smer-SD: Ak neprejde návrh zmeny ústavy, začneme zbierať podpisy

Prečítajte si aj: FOTO: Protest v Košiciach sa zatiaľ zaobišiel bez vážnejších incidentov

Bratislava 1. septembra (TASR) – Opozičný Smer-SD avizuje, že ak neprejde jeho návrh zmeny ústavy, začne so zberom podpisov na referendum o predčasných voľbách. Na stredajšom proteste v Košiciach pri príležitosti štátneho sviatku – Dňa Ústavy SR to uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico.uviedol Fico. Ako ďalej poznamenal, ešte pred zberom vyzvú prezidentku, aby oznámila svoj postoj k referendovej otázke.Legislatívny návrh na zmenu ústavy v súvislosti s referendom do NR SR predložil Smer-SD. Ústavnoprávny parlamentný výbor však skonštatoval, že o návrhu možno rokovať až v decembri. Návrh je totiž podľa výboru v tej istej veci ako návrh nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, ktorý poslanci odmietli v júni. Do decembra tak plynie polročná lehota, počas ktorej o podobnom návrhu nemožno rokovať.Nezaradení poslanci NR SR okolo Petra Pellegriniho chcú, aby plénum o odmietnutých návrhoch zákonov mohlo rokovať opätovne aj skôr ako o pol roka. Ale len vo výnimočných situáciách. Takto chcú dosiahnuť, aby sa čo najskôr dalo opätovne rokovať o zmenách ústavy v súvislosti s referendom o predčasných voľbách, a nie až v decembri. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) priznal, že ide o dobrý návrh. Keďže je však z dielne opozície, v zmysle koaličnej dohody zaň hlasovať nebude.