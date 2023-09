Smer-SD bude iniciovať schôdzu parlamentu k téme nelegálnej migrácie

Bratislava 3. septembra (TASR) - To, čo sa v súčasnosti deje v južných okresoch Slovenska, je zásadný obrat vládnej politiky a štátu voči nelegálnej migrácii. Na nedeľňajšej tlačovej konferencii Smeru-SD to uviedol jeho predseda Robert Fico. K téme chce zvolať mimoriadne rokovanie Národnej rady SR.



Súčasnú situáciu nehodnotí ako výsledok benevolencie, ale priamo zámer súčasnej vlády. "Robí všetko pre to, aby sa na územie Slovenska dostalo čo najviac migrantov," vyhlásil Fico, poukazujúc na to, že namiesto ochrany pred infiltráciou sa situácia rieši legalizáciou pobytu migrantov.



Líder Smeru zároveň spochybňuje to, že všetci migranti sú vojnoví utečenci, poukazuje na to, že väčšinu z nich nemožno hodnoverne identifikovať. "Všetci sú Sýrčania, všetci sú z Aleppa, všetci sa narodili 1. januára," komentuje a odvoláva sa aj na osobné skúsenosti z Veľkého Krtíša. Obrázky z blízkosti koncentračného centra, v ktorom sú migranti umiestnení, premietal počas tlačovej konferencie. Poukázal pritom na katastrofálne podmienky, v ktorých migranti existujú. "Okrem cisterny s vodou a prenosných toaliet nemajú nič, spia na zemi," upozornil.



Obáva sa, že počet nelegálnych migrantov môže na Slovensku stúpať. "Toto tu smrdí jednou humanitárnou krízou," upozornil. Oznámil, že v pondelok podá strana podnet na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu.



Zároveň ocenil snahu veľkokrtíšskej samosprávy riešiť situáciu, rovnako tak aj prístup prítomných policajtov.



Predseda mimoparlamentnej strany Modrí, Most-Híd Mikuláš Dzurinda v reakcii na tlačovú konferenciu obvinil Roberta Fica zo zneužitia strachu a obáv ľudí na získavanie politických bodov. "Žiaľ, živnú pôdu mu k tomu vytvára nečinnosť vlády a neschopnosť najvyšších ústavných činiteľov zaujať k dianiu v južných oblastiach včasné, zrozumiteľné stanovisko, opreté o konkrétne opatrenia," skonštatoval.



Viaceré strany vyzvali počas víkendu predsedu vlády SR Ľudovíta Ódora a prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana, aby situáciu neodkladne riešili a informovali verejnosť o reálnom stave i prijatých konkrétnych opatreniach na zamedzenie nelegálnej migrácie.



Ministerstvo vnútra i polícia oznámili, že pri riešení situácie nasadili všetky dostupné sily a prostriedky. Zároveň upozornili, že doteraz zo strany migrantov neprišlo k žiadnym narušeniam verejného poriadku. "Každé podozrenie je preverované," zdôraznili. Obyvateľov žiadajú o strpenie. Pripomínajú, že ide o ľudí, ktorí utekajú pred vojnou ďalej na západ. "Na území SR zostať nechcú a zotrvávajú len na nevyhnutný čas, počas ktorého prechádzajú kontrolou v slovenských a európskych systémoch," dodávajú.