Smer-SD bude paralelne sčítavať hlasy pri parlamentných voľbách

Bratislava 30. júna (TASR) - Smer-SD bude paralelne sčítavať hlasy pri septembrových parlamentných voľbách. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu strany a poslanca Národnej rady (NR) SR Roberta Fica v štvrtkovej relácii TV Joj Na hrane. Víta preto novelu zákona, ktorá má zaviesť obciam s internetovou stránkou povinnosť zverejňovať zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.



"Tento zákon vznikol pod tlakom opozície. Som rád, že bol prijatý. Bude to pre nás významný nástroj. Ja chcem povedať, že Smer-SD bude robiť paralelné sčítanie hlasov," uviedol Fico.



Volebná líderka strany Eduarda Hegera Demokrati Andrea Letanovská skonštatovala, že obavy zo zmanipulovaných volieb vychádzajú z toho, že ľudia veria nepravdivým informáciám či nepotvrdeným fámam. Poukázala na to, že prvé opatrenia boja proti dezinformáciám prijal vládny kabinet Eduarda Hegera.



Fico zároveň verí, že septembrové voľby budú férovým politickým súbojom. Avizoval, že Smer-SD v piatok plánuje na ministerstvo vnútra podať kandidátnu listinu do volieb. "Je to stranícka kandidátka, ktorá je postavená na lojalite," podotkol. Smer-SD chce podľa jeho slov voľby vyhrať. "Ja si uvedomujem, že je vysoká pravdepodobnosť, že môžeme skončiť v opozícii, ale máme legitímnu ambíciu a predpoklady na to, aby sme voľby vyhrali," doplnil.



Letanovská na margo obáv, či má dostatočné skúsenosti na post volebnej líderky, poukázala na to, že má za sebou 30 rokov služby v prospech ľudí. "Skúsených politikov máme plný parlament. Mali sme ich tu mnohokrát vo vláde, dokonca vo vládach, ktoré sa opakovali. Mali sme tu premiérov, ktorí nimi neboli len raz. Slovensko z toho veľa osohu nemalo. Politická skúsenosť nie je garanciou toho, že politik bude slúžiť v prospech ľudí," povedala.



Diskutujúci sa vyjadrili aj k plánovej mimoriadnej schôdzi NR SR k odvolaniu Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie predsedu parlamentu pre kauzu fyzického napadnutia jeho bývalej partnerky. Fico opätovne vyzval Kollára, aby z postu sám odstúpil. S mimoriadnou schôdzou však nesúhlasí. Myslí si, že návrh na odvolanie nezíska potrebných 76 hlasov poslancov a posilní sa tak Kollárov mandát. "Lepšie by bolo, aby sme naňho vytvárali tlak, aby z tej funkcie odstúpil," dodal.



Letanovská odmietla, že by Demokrati schôdzu iniciovali preto, aby sa zviditeľnili. "Rozhodne to nie je krok na zviditeľnenie demokratov, ale na to, aby sme sa pozreli na ženy, ktoré trpia," skonštatovala. Kollárov čin opätovne odsúdila.