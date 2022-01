Smer-SD má naplánovaný protest proti zdražovaniu potravín

Bratislava 22. januára (TASR) - Opozičný Smer-SD bude v stredu (26. 1.) pred Prezidentským palácom v Bratislave protestovať proti zdražovaniu potravín aj obrannej zmluve s USA. Na parlamentnú schôdzu, ktorá začne 1. februára, chce tiež podať návrh, aby vláda predstavila harmonogram krokov, ako ide proti zdražovaniu bojovať. Na sobotnej tlačovej konferencii o tom informoval predseda Smeru-SD Robert Fico.



Smer-SD bol nakúpiť v štyroch susedných krajinách osem základných potravín a ceny nákupov porovnal. Najmenej zaplatil v Poľsku a Maďarsku. Najviac v Česku a Rakúsku. Slovensko sa podľa porovnania nákupu Smeru ocitlo uprostred. "Prudké zdražovanie v oblasti energií a základných potravín v praxi spôsobí, že rodina minie jeden plat len na zdražovanie," skonštatoval Fico. Dodal, že vláda ani prezidentka SR Zuzana Čaputová sa zdražovaniu vôbec nevenujú.



Podpredseda Smeru-SD Richard Takáč poukázal, že Maďarsko a Poľsko idú robiť kroky k tomu, aby ešte znížili ceny potravín. "Naša vláda nič. Naša vláda spí," poznamenal. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) má podľa neho veľkú silu, aby zastabilizoval ceny potravín.



Takáč navrhuje napríklad pokračovať v znižovaní DPH na základné potraviny. Vláda by potom mala intenzívne kontrolovať reťazce, či zníženú DPH premietli do cien. Ďalej hovorí o možnostiach vlády a agrorezortu intenzívne rokovať s jednotlivými obchodnými reťazcami. "Na Slovensku majú benevolentnejšie pôsobenie, v iných krajinách sú vlády na nich tvrdšie," tvrdí Takáč.



Ministerstvo pôdohospodárstva môže podľa Takáča ponúknuť zvýhodnené úvery pre poľnohospodárov a potravinárov cez záručnú rozvojovú banku. Môže tiež znížiť odvodové a daňové zaťaženie v rámci zamestnancov podnikov fungujúcich v poľnohospodárstve a potravinárstve. Znížiť sa tiež môžu ceny elektriny, odporúča Takáč.



Fico uviedol, že ak by koaličníci prišli s návrhom znížiť DPH na potraviny, Smer by návrh podporil.