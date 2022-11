Smer-SD čaká snem, R. Fico chce stranu viesť do volieb

Bratislava 13. novembra (TASR) - Opozičný Smer-SD čaká vo štvrtok 17. novembra snem. Témou má byť predvolebný rok 2023. Predseda Smeru-SD Robert Fico pre TASR uviedol, že má ambíciu viesť stranu do parlamentných volieb. Otázka volebného lídra je tak podľa jeho slov vyriešená.



"Môžem to jasne povedať. Ak som sa rozhodol opätovne sa stať predsedom strany Smer-SD po nešťastných zradách, ktorým sme čelili v strane, mám, samozrejme, takú istú ambíciu byť volebným lídrom strany. Toto je u nás asi vyriešená otázka," povedal Fico pre TASR.



Podľa Ficových slov nečakajú Smer-SD na sneme voľby do orgánov strany. Považuje ju za personálne stabilizovanú. "Budem definovať správanie sa Smeru-SD v predvolebnom roku," priblížil program snemu. Načrtnúť chce na ňom línie predvolebného správania sa, ale aj to, ako bude vyzerať volebný program strany. Považuje to za veľmi dôležité. Dodal, že rok 2023 môže byť aj volebným rokom, verí v predčasné voľby.



Začiatok snemu je plánovaný o 9.30 h v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu, predpokladané ukončenie je o 13.00 h. Predstavitelia strany majú následne naplánované aj kladenie vencov k pamätníku Alexandra Dubčeka pred Národnou radou SR.