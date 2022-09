Smer-SD chce ako prvú na schôdzi NR SR prerokovať zmenu ústavy

Prečítajte si aj: Schôdzu neotvorili ani na druhý pokus, poslanci sa zídu opäť v utorok



Bratislava 14. septembra (TASR) - Smer-SD navrhne, aby sa ako prvý bod na riadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR v utorok 20. septembra prerokovala zmena Ústavy SR týkajúca sa predčasných volieb. Uviedol to predseda strany Robert Fico po tom, ako sa v stredu nepodarilo otvoriť rokovanie parlamentu. Ak sa program schôdze takto neupraví, nevylúčil prípadnú obštrukciu spolu so zvyškom opozície. Smer-SD trvá na potrebe predčasných volieb, naďalej to považuje za jediné demokratické riešenie situácie.uviedol Fico. Poukázal na aktuálnu krízu. Dodal, že úlohou opozície nie je vládnuť, ale vyvolať predčasné voľby.Líder Smeru-SD podčiarkol, že máme nefunkčnú vládnu koalíciu. Ukázalo sa to podľa neho pri stredajších neúspešných pokusoch o otvorenie schôdze NR SR.podotkol.Na predčasné voľby vyzýva aj predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko. Ak má líder SaS Richard Sulík rozum, bude to podľa Dankaprezidentkou. Pripomenul, že ak parlament tri mesiace nie je schopný sa uznášať, hlava štátu má takúto kompetenciu. Poukázal na aktuálnu situáciu a energetickú krízu. Ľudia si podľa neho majú právo zvoliť strany, ktoré vedia riešiť ich problémy.