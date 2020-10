Smer-SD chce o testovaní diskutovať v NR SR, hovorí o potrebe konsenzu

Bratislava 21. októbra (TASR) - Opozičný Smer-SD podporuje opatrenia v boji proti pandémii, no opakuje, že opatrenia musia byť vydiskutované a musia ich podporovať experti. Ak má byť na potrebe celoplošného testovania široký konsenzus, musí sa o ňom podľa Smeru-SD diskutovať v Národnej rade (NR) SR. Preto šéf strany Robert Fico opätovne navrhol, aby na rokovanie aktuálnej schôdze parlamentu prišiel poverený člen vlády informovať o detailoch plánu na celoplošné testovanie obyvateľstva. Poslanci mu návrh zamietli. Koalícia avizovala, že do parlamentu má prísť premiér Igor Matovič (OĽANO), no nekonkretizovala, kedy.



"Ak to bude odobrené expertami, potom sa môžeme k takémuto projektu postaviť pozitívne, ale platí, že nemôžeme podporovať projekty, ktoré budú sprevádzané sankciami, naráža to na obrovské množstvo ústavnoprávnych otázok " reagoval Fico na stredajšej tlačovej konferencii. Občan musí byť podľa neho informovaný, aby sa vedel rozhodnúť, či ísť na testovanie. Ak je testovanie dobrovoľné, nemôže sa podľa Fica podmieňovať sankciami. Ústava SR to podľa neho neumožňuje.



Podľa Fica by možno pomohlo, ak by v pléne Národnej rady SR vystúpili odborníci z radov Úradu verejného zdravotníctva SR či armády, aby poslancom vysvetlili, čo sa ide diať a tí mohli ďalej informovať svojich voličov.



Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa má konať od 30. októbra do 1. novembra a 6. až 8. novembra, vždy od piatka do nedele. Má byť dobrovoľné, môžu sa na ňom zúčastniť všetci od desiatich rokov. Premiér hovoril o tom, že tí, ktorí sa na testovaní nezúčastnia, by mali pod hrozbou pokuty ostať v desaťdňovej karanténe. Viacerí právnici vrátane ústavných legitímnosť takéhoto opatrenia spochybnili. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) pred stredajším rokovaním vlády povedal, že otázka tohto opatrenia je ešte otázkou diskusie.



Testovať sa budú môcť ľudia na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 8.00 – 12.00 h a 13.00 – 20.00 h, nemusí to byť v mieste trvalého bydliska. Počas piatka a víkendu (23. – 25. 10.) bude pilotné testovanie v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov.