Smer-SD chce odvolať Mikulca za nezvládanie riadenia utečeneckej krízy

Bratislava 24. marca (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) by mal opäť čeliť odvolávaniu v pléne Národnej rady (NR) SR. Opoziční poslanci za Smer-SD podali vo štvrtok návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi. Mikulec podľa opozície nezvláda riadenie utečeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám. TASR o tom informovali z tlačového odboru Smeru-SD.



K návrhu na odvolanie sa pridali aj traja nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu. V zmysle rokovacieho poriadku musí mimoriadnu schôdzu na odvolávanie ministra zvolať predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) do siedmich dní.



Minister vnútra podľa Smeru-SD niekoľkokrát opakoval, že Slovensko je na prípadnú migračnú vlnu z Ukrajiny pripravené a štát má situáciu pod kontrolou. "Skutočnosť však bola taká, že štát v koordinácii a riadení utečeneckej krízy kriticky zlyhal, pričom všetku dôležitú prácu odvádzali bežní ľudia, dobrovoľníci a samosprávy," skonštatovala strana.



Opozícia tvrdí, že Mikulec sa zbavuje zodpovednosti za krízu, hoci mal dostatočný čas na prípravu a koordináciu s ostatnými členmi vlády či samosprávami. Zazmluvnenie firiem považuje za pochybné. "Je potrebné dodať, že okolo podpisu tejto zmluvy sa vynárajú oprávnené pochybnosti zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, korupcie a klientelizmu. Minister vnútra Roman Mikulec podpísal v mene štátu zmluvu so súkromnou firmou Dustream production v hodnote 2.517.025,20 eur a rovnako aj ďalšiu zmluvu s firmou Globalgastro plus z Bratislavy na poskytovanie stravovacích služieb ľuďom emigrujúcim z Ukrajiny na východe Slovenska v hodnote 1.970.346,00 eur," vysvetľuje Smer-SD s tým, že spoločnosti získali štátne zákazky priamym zadaním bez transparentného verejného obstarávania.



Minister by mal podľa opozície vyvodiť politickú zodpovednosť za podozrenie z korupcie, klientelizmu, pochybných postupoch pri zadávaní verejnej súťaže, zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj nezvládnutie riadenia prideleného rezortu so závažnými nedostatkami v riadení utečeneckej krízy.