Smer-SD chce opäť mimoriadnu schôdzu k návratu investičného zlata

Bratislava 4. decembra (TASR) - Koaličný Smer-SD sa bude pravdepodobne opäť snažiť zozbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze k návratu investičného zlata na Slovensko. Uviedol to poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) po tom, ako v stredu plénum neschválilo program mimoriadnej schôdze na túto tému. Jarjabek za tým vidí chýbajúcich poslancov v pléne.



V pléne bolo pri schvaľovaní programu prítomných 118 poslancov. Napríklad z klubu Smer-SD nebolo prítomných na hlasovaní sedem zákonodarcov, z SNS chýbali traja. Celkovo bolo neprítomných 32 poslancov. "Bolo málo hlasov, to je všetko. To sa stane, schôdza nebola odsúhlasená, tak bude ďalšia," podotkol Jarjabek s tým, že v stredu bolo aj výjazdové rokovanie výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby. "Bude ďalšia schôdza. Neviem povedať, kedy. Musíme sa dohovoriť, ale čo najbližšie. V sále bolo menej ľudí, ako zvyčajne, ale nerobil by som z toho tému. Nič sa nedeje," podotkol Jarjabek.



Jeho stranícky kolega Marián Kéry tiež podotkol, že "matematika nepustí". "Nebol tu dostatočný počet poslancov našej politickej strany. Nehľadajte za tým nič mimoriadne," povedal médiám Kéry s tým, že v rámci klubu sa bude diskutovať, či sa ešte bude iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze počas tohto týždňa. "Vedenie klubu povie, čo ďalej," podotkol Kéry.



Predseda Mosta-Híd Béla Bugár ešte pred hlasovaním o programe viackrát mediálne zopakoval, že jej program nepodporí. Pri hlasovaní sa zdržal, rovnako aj jeho ďalší stranícki kolegovia. Bugár pritom upozornil na list Národnej banky Slovenska z apríla, ktorá neodporúčala presun zlata. "Na základe existujúcich informácií sme hlasovali tak, ako sme hlasovali," doplnil po hlasovaní Bugár. Predseda poslaneckého klubu Tibor Bastrnák doplnil, že poslanci mali pri hlasovaní "voľnú ruku". "Väčšina klubov to nepodporila. Myslíme si, že nie je to téma, ktorú by sme museli hneď riešiť," doplnil Bastrnák.



Otvorenie schôdze podporil klub SNS. "Hlasovali za, ale počuli sme, že chýbajú poslanci lebo sú na výjazde z výboru. Buď sa malo teda na nich počkať, alebo mali avizovať, že neprídu a boli by sme sa zariadili. Nie je to však koniec sveta, " myslí si poslankyňa SNS Eva Antošová.