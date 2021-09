Smer-SD chce opäť odvolávať Mikulca, kritizuje bezpečnostnú radu

Bratislava 16. septembra (TASR) - Opozičný Smer-SD podá ďalší návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Informoval o tom predseda Smeru-SD Robert Fico. Kritizoval závery bezpečnostnej rady štátu v súvislosti s aktuálnou situáciou v silových zložkách. Hovorí o škandalóznom zasadnutí. Fico skonštatoval, že vzhľadom na závažnú situáciu a podozrenia z marenia vyšetrovaní očakávali odchod Mikulca z funkcie. Poukázal pritom na rôzne podozrenia. Zároveň podotkol, že premiér Eduard Heger (OĽANO) nemôže tolerovať pošliapavanie spravodlivosti a právneho štátu.



"Bezpečnostná rada je mimoriadne dôležitý ústavný orgán, ktorý zásada v situáciách, kedy je krajina v kríze, alebo kedy treba reagovať na pravdepodobnosť krízových situácií. Vychádzali sme z toho, že bezpečnostná rada bude rokovať o tom, čo sa deje predovšetkým na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) a na špeciálnej prokuratúre," skonštatoval Fico. Očakával, že rada bude hovoriť o tom, ako si vyšetrovatelia NAKA "vymýšľajú trestné činy, vyrábajú úradné záznamy a na základe týchto vymyslených úradných záznamov a vymyslených trestných činov začínajú trestné konanie vo veci". Tieto informácie podľa Ficových slov vyplývajú z nahrávok a uznesení o vznesení obvinenia voči vyšetrovateľom NAKA. Myslí si, že sa to nemohlo diať bez toho, aby o tom vedeli minister vnútra a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Dodal, že vyšetrovatelia zrejme nekonali len tak, ale na niečí pokyn.



Aj vzhľadom na to Smer-SD očakával, že po rokovaní bezpečnostnej rady skončí Mikulec vo funkcii. Miesto toho však podľa Ficových slov prišli členovia rady so zámerom odobrať kompetencie Generálnej prokuratúre (GP) SR a posilniť špeciálnu prokuratúru. Hovorí, že tak chcú odobrať právomoci prokurátorom a vyšetrovateľom, ktorí chcú zločiny vyšetriť a pridať ich zločincom. "Môžeme sa tešiť, že nám v bleskovom tempe predložia do NR SR v skrátenom legislatívnom konaní šialené novelizácie trestného zákona a trestného poriadku. Výrazne sa posilní Lipšic a výrazne sa oslabí (generálny prokurátor Maroš-pozn. TASR) Žilinka," podotkol.



Bezpečnostná rada štátu sa zišla vo štvrtok popoludní v reakcii na "mimoriadne znepokojujúci" vývoj v orgánoch činných v trestnom konaní. Premiér po jej rokovaní avizoval vznik odbornej pracovnej skupiny, ktorá má riešiť obnovu dôvery v právny štát. Od pondelka (20.9.) bude nepretržite zasadať. Pre vládu a parlament má pripraviť návrhy zmien pre zlepšenie fungovania súdov, polície a prokuratúry.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) načrtol, že zmenami by mohlo byť napríklad jednoznačné oddelenie právomocí generálnej a špeciálnej prokuratúry, úprava použitia paragrafu 363 trestného poriadku či skrátenie väzby. Nevylúčil, že úpravy budú schvaľovať v zrýchlenom režime.