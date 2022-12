Smer-SD chce v pondelok hlasovať o novele Ústavy SR

Bratislava 16. decembra (TASR) - Opozičný Smer-SD považuje za potrebné čo najrýchlejšie vytvoriť právne podmienky na vyhlásenie predčasných volieb. Žiada, aby už v pondelok (19. 12.) bolo v Národnej rade (NR) SR hlasovanie o návrhu novely Ústavy SR, ktorá by mala umožniť skrátenie volebného obdobia.



"V pondelok budúci týždeň je potrebné hlasovať o návrhu novelizácie Ústavy SR, aby sme mohli začať rokovať o návrhu na skrátenie volebného obdobia. Ešte počas budúceho týždňa musí vzniknúť dohoda o termíne konania predčasných volieb," uviedol v stanovisku šéf Smeru-SD Robert Fico.



Za ideálny termín predčasných volieb považuje Smer-SD máj 2023, nechce ich neskôr ako 30. júna 2023. Skrátenie volebného obdobia by sa podľa nich mohlo schváliť na konci budúceho týždňa. "Popri tom môžu paralelne prebiehať rokovania našich expertov o návrhu rozpočtu na budúci rok, na ktorom musí vzniknúť široká politická dohoda," dodal Fico.



Návrh novely ústavy z dielne Sme rodina by mohol umožniť skrátenie volebného obdobia NR SR dvoma spôsobmi, a to referendom a ústavným zákonom. Návrh je v druhom čítaní.