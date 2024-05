Smer-SD: Chceme EÚ ako mierový a prosperujúci projekt

Bratislava 31. mája (TASR) - Chceme Európsku úniu (EÚ) ako mierový a prosperujúci projekt, ktorý zabezpečí fungovanie všetkého, pre čo sme do únie v roku 2004 vstupovali. Skonštatovala to strana Smer-SD s tým, že mier je preto hlavnou témou jej kampane. V Európskom parlamente (EP) chce strana presadzovať suverénne záujmy Slovenska. Potrebu vidí v posilňovaní konkurencieschopnosti vo všetkých oblastiach hospodárstva, ale aj vo financovaní sociálnych programov. Rozhovor so stranou Smer-SD je súčasťou série rozhovorov s politickými subjektmi, ktoré kandidujú vo voľbách do EP.





-Aké sú hlavné priority/témy vašej strany pre voľby do EP?-





Hlavnou témou našej kampane strany Smer - SSD je, že EÚ sa musí zamerať na mier. Mier medzi národmi, medzi štátmi, mier v spoločnosti. Všetky ostatné témy totiž absolútne súvisia s mierom. Chceme EÚ ako mierový a prosperujúci projekt, ktorý zabezpečí fungovanie všetkého, pre čo sme do únie v roku 2004 vstupovali. Musíme sa vrátiť k posilňovaniu konkurencieschopnosti vo všetkých oblastiach hospodárstva, chrániť náš priemysel a poľnohospodárstvo, financovať sociálne programy a chrániť EÚ pred nelegálnou migráciou. Budeme bojovať za zachovanie jednomyseľného hlasovania v spoločných politikách a za zachovanie rozhodovania v kultúrno-etických otázkach na úrovni národných parlamentov a národných vlád.





-V čom môže EP pomôcť Slovensku?-





Európsky parlament spolurozhoduje o legislatíve spoločne s členskými štátmi. My budeme podporovať a presadzovať suverénne záujmy Slovenska vo všetkých oblastiach v spolupráci s vládou premiéra R. Fica.





-Čo priniesla EÚ občanom, kam sa Slovensko posunulo za 20 rokov členstva v únii?-



Nejde teraz o to, koľko sme dostali peňazí zo spoločného európskeho rozpočtu, oveľa dôležitejšou výzvou je, ako sa budú politiky EÚ vyvíjať v nasledujúcom období. Ľudia očakávajú bezpečnú, mierovú a prosperujúcu spoluprácu v rámci únie. A to je a bude našou úlohou v EP.





-V akej politickej frakcii EP chce vaša strana pôsobiť v prípade zvolenia?-



Všetky rozhodnutia budeme robiť po oznámení volebných výsledkov a po tom, keď sa oboznámime s programom a cieľmi, ktoré jednotlivé frakcie v novom volebnom období predstavia.