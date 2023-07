Smer-SD: I. Šimko by mal okamžite odvolať Š. Hamrana z funkcie

Bratislava 12. júla (TASR) - Minister vnútra Ivan Šimko by mal podľa strany Smer-SD okamžite odvolať policajného prezidenta Štefana Hamrana z funkcie. "Hamran ako najvyšší policajný úradník už vyslovil nedôveru generálnemu prokurátorovi SR Marošovi Žilinkovi, má neprijateľné politické vyhlásenia na adresu opozície a najnovšie ide po krku aj svojmu nadriadenému ministrovi vnútra," komentoval Smer. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie strany.



Smer súhlasí so Šimkom, že polícia si nemôže robiť, čo chce. Ako vysvetlil, je viazaná zákonmi a Ústavou SR a kontrolovaná politicky kreovanými orgánmi. "Ak toto Štefan Hamran a jeho chlebodarcovia Roman Mikulec či Igor Matovič (obaja OĽANO a priatelia) otvorene odmietajú, tak v priamom prenose potvrdzujú, že polícia a osobitne Národná kriminálna agentúra si od roku 2020 robí doslova čo chce a neváha hrubo porušovať zákony," skonštatoval v stanovisku v súvislosti s výzvou hnutia OĽANO a priatelia na Šimkov odchod.



Šimko minulý týždeň na sociálnej sieti napísal, že mu nie je jasné, čo sa myslí vyjadreniami o rozviazaní rúk polícii. Poukázal na to, že v demokratickej spoločnosti si nemôže "ozbrojená, represívna štruktúra" robiť, čo sa jej zachce, ale donucovacia moc štátu musí byť pod veľmi presne ustanovenou, ale účinnou kontrolou politickej moci, keďže účty voličom skladajú politici. Hamran podľa medializovaných informácií následne nevylúčil odchod z funkcie.