Smer-SD navrhol mimoriadne schôdze k rastu cien a vojenskému cvičeniu

Bratislava 28. januára (TASR) – Skupina 30 opozičných poslancov podala v piatok návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR v súvislosti so sociálnym dosahom rastu cien energií a základných potravín a tiež s termínom konania spoločného slovensko-amerického vojenského cvičenia Saber Strike 2022 na území SR. TASR o tom informoval hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút.



Podpredseda strany Richard Takáč v tejto súvislosti pripomenul opakované snahy v predchádzajúcom období zvolať mimoriadnu schôdzu týkajúcu sa rastu cien a ich negatívneho dosahu na život domácností i fungovanie podnikov. "Od zmarenia mimoriadnych schôdzí sa objavujú ďalšie a ďalšie závažné skutočnosti, ktoré oprávňujú opätovne žiadať mimoriadne rokovanie parlamentu," zdôraznil poukazujúc na potvrdený drastický nárast ceny plynu, tepla, ako aj cien prakticky celého okruhu tovarov a služieb, osobitne základných potravín.



Skritizoval zároveň kabinet za to, že iniciatívne sám nepredkladá pri súčasnom vývoji žiadne relevantné krízové manuály. "Dá sa predpokladať, že vláda bude na prudké zvýšenie cien v roku 2022 reagovať len odkazom na vývoj cien energií na medzinárodných trhoch a na rekordnú infláciu a ponechá slovenské domácnosti a celé hospodárstvo napospas voľnému trhu," poznamenal Takáč.



Opoziční poslanci chcú svojou iniciatívou tiež docieliť, aby parlament požiadal exekutívu o predloženie vecného a časového harmonogramu krokov na eliminovanie dosahu nárastu cien, vláda by tak podľa opozície mala urobiť do 15. februára.



V druhom návrhu na prijatie uznesenia je cieľom odložiť termín konania spoločného cvičenia Saber Strike 2022 americkej a slovenskej armády dovtedy, kým sa nepodarí deeskalovať medzinárodné napätie súvisiace so situáciou na Ukrajine. "Sme presvedčení, že organizovanie takéhoto mimoriadneho vojenského cvičenia s obrovským počtom vojakov USA na území SR práve prispieva, podobne ako snahy dosiahnuť schválenie obrannej dohody medzi SR a USA, k zvyšovaniu napätia súvisiaceho so situáciou na ukrajinsko-ruských hraniciach," upozornil poslanec Smeru a predseda zahraničného výboru NR SR Marián Kéry.