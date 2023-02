Smer-SD iniciuje mimoriadny mediálny výbor pre údajnú cenzúru v RTVS

Bratislava 25. februára (TASR) - Poslanci opozičného Smeru-SD iniciujú mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá. Zaoberať sa chcú údajnou cenzúrou v RTVS pre neakceptovanie podpredsedu strany Ľuboša Blahu ako oponenta pre dočasne povereného ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) v relácii Sobotné dialógy. Moderátorka relácie Marta Jančkárová uviedla, že sa rozhodli uplatniť princíp prázdneho kresla, keďže hovorca strany potvrdeného hosťa Mariána Kéryho neospravedlnil a ani neoznámil zmenu.



Líder Smeru Robert Fico hovorí o telerozhlase ako o nie verejnoprávnej, ale štátnej inštitúcii, ktorú kontroluje vláda. Na sobotnej tlačovej konferencii uviedol, že pôvodný pozvaný hosť predseda Zahraničného výboru NR SR Marián Kéry sa nemohol zúčastniť a Blaha mal byť náhradou, ktorú narýchlo hľadali. So žiadosťou o stanovisko k prípadu sa chcú zástupcovia Smeru-SD obrátiť aj na Radu RTVS a Radu pre mediálne služby.



Moderátorka Sobotných dialógov vysvetlila v úvode relácie, že ešte v stredu (22. 2.) hovorca strany potvrdil Kéryho účasť. "Krátko pred reláciou však namiesto neho prišiel do rozhlasu neohlásene podpredseda strany Ľuboš Blaha, ktorý nebol dohodnutý. Hovorca strany však do začiatku relácie, ktorú pre pracovný program povereného šéfa rezortu obrany nahrávame v piatok (24. 2.) predpoludním, zmenu neohlásil, ani neospravedlnil pána Kéryho. Uplatňujeme preto princíp prázdneho kresla," zdôvodnila.