Smer-SD je podľa Danka ochotný obetovať pozíciu premiéra Hlasu-SD

Bratislava 27. augusta (TASR) - Robert Fico sa podľa Andreja Danka dohodol s Petrom Pellegrinim na tom, že by Smer-SD obetoval po predčasných parlamentných voľbách pozíciu premiéra v prospech Hlasu-SD. Predseda SNS Danko to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.



Ďalej zdôraznil, že pre národniarov je prioritná povolebná spolupráca práve s týmito dvoma stranami. Šéf SaS Richard Sulík v diskusii uviedol, že so stranami Demokrati či Modrí, Most-Híd nekomunikuje o prípadnej podpore do predčasných volieb.



V súvislosti s konsolidáciou verejných financií vidí Sulík cestu vo zvyšovaní ekonomického rastu. Danko súhlasí s tým, že treba riešiť dlh. Netreba sa však podľa neho báť aj adresne si požičiavať, napríklad na výstavbu diaľnic.