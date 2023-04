Smer-SD by podporil úradnícku vládu, ak budú voľby do konca júna

Bratislava 4. apríla (TASR) - Opozičný Smer-SD je pripravený podporiť úradnícku vládu, ak by po jej vymenovaní a ešte pred hlasovaním o dôvere upravila pravidlá a umožnila konanie parlamentných volieb ešte do 30. júna. Vyhlásil to šéf Smeru-SD Robert Fico.



Fico tvrdí, že v Prezidentskom paláci sa hovorí o úradníckej vláde ako jednej z alternatív. "V poriadku, Smer-SD je pripravený podporiť a vysloviť dôveru úradníckej vláde len vtedy, keď by táto vláda po vymenovaní ešte do hlasovania o dôvere v skrátenom konaní upravila pravidlá na konanie parlamentných volieb tak, aby sa mohli konať na prelome júna a júla," vyhlásil Fico.



Mimoparlamentný Hlas-SD tvrdí, že úradnícka vláda nie je žiadnou výhrou, "ale určite je lepšia ako súčasná katastrofa" v podaní dočasne poverenej vlády Eduarda Hegera. "Hlas úradníckej vláde dôveru nevysloví, lebo takáto vláda nemá žiadnu legitimitu z volieb, bude len rešpektovať jej pôsobenie pod kontrolou prezidentky. Ak takáto vláda predloží do parlamentu zákony, ktoré pomáhajú ľuďom alebo plnia dôležité úlohy z plánu obnovy v primeranej kvalite, je ochotný za takéto zákony hlasovať," uviedla v stanovisku hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.



Prezidentka Zuzana Čaputová opakovane hovorí, že je pripravená vymenovať úradnícku vládu, ak dôjde k zásadnému zlyhaniu dočasne poverenej vlády. Dodala, že jej vymenovanie by nebolo pre Slovensko najlepšie riešenie s ohľadom na vyjadrenia politikov, ktorí tvrdia, že by takáto vláda nemala v parlamente podporu.



O možnosti úradníckej vlády hovorila prezidentka aj v súvislosti s prípadom dočasne povereného ministra vnútra Romana Mikulca. "Ak má prezidentka vyvodiť zodpovednosť, potrebuje mať istotu, či k nejakému porušeniu zákona v súvislosti s oboznamovaním sa s utajovanými skutočnosťami na ministerstve vnútra prišlo a kto a v akej miere pochybil," uviedol v utorok hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



Od Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) si preto prezidentka vyžiadala protokol o vykonaní kontroly. "Oboznámi sa tiež so stanoviskom ministerstva vnútra aj ďalšími stanoviskami, ktoré má v tejto veci k dispozícii. Svoj postoj prezidentka oznámi po ich dôkladnom preštudovaní a zvážení všetkých okolností prípadu. Žiadne čiastkové informácie dovtedy nebude komentovať," uzavrel.