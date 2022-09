Smer-SD je za odvolanie I. Matoviča, Za ľudí by návrh nepodporila

Bratislava 25. septembra (TASR) - Strana Za ľudí by nepodporila odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Vyplýva to z vyjadrenia predsedníčky strany a vicepremiérky Veroniky Remišovej v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Poslanec parlamentu za opozičný Smer-SD Richard Takáč reagoval, že Smer by za odvolanie Matoviča hlasoval aj 31. decembra v noci.



Takáč tiež skritizoval súčasnú vládu, že neprináša opatrenia na pomoc ľuďom proti inflácii či energetickej kríze. Premiér Eduard Heger (OĽANO) by mal podľa neho požiadať o dôveru v parlamente. "Sme jediná krajina v rámci Európskej únie, ktorá nepomáha svojim občanom," skonštatoval. Jediným riešením v súčasnosti sú podľa Takáča predčasné voľby.



Remišová reagovala, že už prijali viacero opatrení a ceny za plyn budú kompenzovať. "Väčšina dôležitých zákonov prešla, najdôležitejšie bude, aby prešiel zákon o energetike," podotkla. Zároveň upozornila, že poslanci za Smer-SD robili obštrukcie pred schôdzou, na ktorej sa mali schvaľovať zákony o pomoci.



Vicepremiérka skritizovala, že sa Smer na protestoch za predčasné voľby spája s hnutím Republika. Takáč reagoval, že preto, aby umožnili Slovákom vybrať si novú vládu, sa spoja aj s "čertom a diablom". Smer-SD má podľa neho naďalej protifašistický pilier. "S politickými stranami, ktoré sa zúčastnili na tomto protivládnom proteste, nevytvárame žiadnu koalíciu," doplnil.



Diskutujúci sa rozprávali aj o zámere obmedzenia okruhu rozhodnutí, ktoré môže generálny prokurátor preskúmať postupom podľa paragrafu 363 Trestného poriadku, ktoré navrhuje strana SaS. Poslanci Smeru to podľa Takáča nepodporia. "Pevne verím, že tento nezmysel neprejde," skonštatoval. Remišová avizuje, že poslanci Za ľudí zaň budú hlasovať, a to aj napriek tomu, že návrh je podľa nej problematický.