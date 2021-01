Bilčík reaguje na iniciatívu Beňovej: Smer-SD kope do otvorených dverí

Bratislava 5. januára (TASR) - Smer-SD kope do otvorených dverí, pretože európske orgány už dohliadajú na dianie v oblasti spravodlivosti na Slovensku. Uviedol to europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu) v reakcii na iniciatívu europoslankyne Moniky Beňovej (Smer-SD) voči európskym inštitúciám vo veci úmrtia bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského.



"V júni 2018 po vraždách Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vznikla Stála monitorovacia skupina Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné práva (DRFMG), ktorá dohliada na nezávislé vyšetrovanie vrážd, no tam sa jej aktivity zďaleka nekončia. Monitorovacia skupina sa usiluje o to, aby sme na Slovensku prijali systémové zmeny na obnovu spravodlivosti v krajine," vysvetlil Bilčík.



Ako uviedol, skupinu tvoria zástupcovia všetkých politických skupín vrátane neho a situácii na Slovensku sa venujú priebežne. "Naposledy sme koncom novembra 2020 na našom stretnutí podrobne vypočúvali pani ministerku Kolíkovú v súvislosti s pripravovanou reformou slovenskej justície," vysvetlil.



Bilčík považuje za cynické a nemiestne, aby bola smrť Lučanského politicky zneužívaná a porovnávaná s prípadom vraždy Kuciaka a Kušnírovej či so smrťou Jozefa Chovanca. "Takéto manipulatívne konšpirácie sú neprijateľné," uviedol.



Podporuje kroky ministerky Márie Kolíkovej (Za ľudí), ktorá na Slovensku zriadila vyšetrovaciu komisiu so širokou politickou a medzinárodnou účasťou s cieľom preskúmať okolnosti, ktoré viedli k úmrtiu bývalého policajného prezidenta. "Smrť Milana Lučanského je osobnou tragédiou a považujem za dôležité, aby sme ako spoločnosť poznali všetky fakty o tejto tragickej udalosti," reagoval Bilčík.



Dodal, že europarlament bude aj naďalej sledovať vyšetrovanie a všetky informácie o samovražde Lučanského. "Vďaka stálej monitorovacej skupine pre právny štát sa už dnes europoslankyne a europoslanci môžu kedykoľvek pýtať na stav vyšetrovania. Akákoľvek diskusia o smrti Milana Lučanského sa však musí držať faktov," uzavrel.



Beňová poslala vo veci smrti Lučanského otvorené listy trom zástupcom európskych inštitúcií. Európske autority v nich vyzýva na zastrešenie a prešetrenie prípadu smrti Lučanského európskymi orgánmi.