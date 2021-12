Smer-SD kritizuje návrh reformy nemocníc, rozprava k zákonu skončila

Bratislava 10. decembra (TASR) - Opozičný Smer-SD kritizuje návrh reformy nemocníc. Poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Valocký (Smer-SD) preto v úvode piatkového rokovania 51. schôdze predložil pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhuje odložiť rokovanie o reforme. Tvrdí, že návrh nebol dostatočne prerokovaný so samosprávami a samosprávnymi krajmi.



Do diskusie bolo ústne prihlásených ešte viacero poslancov, keďže neboli v pléne, poradie im prepadlo. Diskusia k reforme nemocníc sa teda skončila, so záverečným slovom ešte vystúpila šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS).



Valocký v návrhu kritizuje, že reforma smeruje k znižovaniu kapacít ústavnej zdravotnej starostlivosti v regiónoch a znižovaniu ich kategórie. Skonštatoval, že NR SR ani vláda "doteraz neprerokovali koncept zásadných zmien v organizácii a usporiadaní ústavnej zdravotnej starostlivosti na celom území SR, a rovno bol predložený návrh legislatívneho riešenia". Smer-SD tiež tvrdí, že nedošlo k verejnej diskusii.



Poslanec Marek Šefčík (OĽANO) Valockému odkázal, že Smer-SD vie o potrebe reformy, no za desať rokov vládnutia nekonal.



Bittó Cigániková zdôraznila, že lôžka sa rušiť nebudú, budú sa len transformovať oddelenia, ktoré nespĺňajú kritéria a nie sú dostatočné. Upozornila, že samotnej optimalizácii bude ešte predchádzať vyhodnocovanie dát. Dodala, že návrh bol prediskutovaný v regiónoch a tiež s množstvom odborných organizácií. Nie je podľa nej fér hovoriť, že návrh bol tvorený úradníkmi od zeleného stola.