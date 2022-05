Smer-SD mrzí, že sa protestujúci neudržali v slovách voči prezidentke

Bratislava 3. mája (TASR) - Opozičný Smer-SD mrzí, že sa niektorí ľudia na nedeľnom (1. 5.) proteste v Nitre neudržali a povedali, "čo si myslia o prezidentke a mohlo sa jej to dotknúť". V stanovisku tiež predstavitelia strany pripomenuli, že viac ich mrzí, ako sa vládna koalícia správa k občanom. V organizovaní protestov mienia pokračovať.



"Smer-SD musí vládnej koalícii a prezidentke pripomenúť, že ulice sa napĺňajú len preto, lebo ľudia sú v beznádeji a neveria, že sa niečo na Slovensku zlepší," uviedli predstavitelia strany v stanovisku, ktoré TASR zaslal vedúci jej tlačového oddelenia Ján Mažgút.



Strana zdôraznila, že sloboda slova u politika zahŕňa aj právo tohto politika používať "nadnesené, prehnané, šokujúce a nepekné vyjadrenia, ak je potrebné zvýrazniť vážnosť situácie".



Líder mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini hovorí v súvislosti s vulgarizmami na adresu prezidentky o podliezaní latky slušnosti. "Takéto niečo nepatrí do slušnej politiky," zdôraznil. Označil za neprípustné takéto burcovanie davu vo vzťahu k žene či mužovi, hoci aj voči ústavnému činiteľovi. Podotkol, že ak si v Smere-SD takúto cestu vybrali, je to obraz o nich.



Zároveň ho mrzí, že sa v takýchto situáciách rozlišuje aj podľa toho, či máme niekoho radi alebo nie. Pripomenul, že nikto neodsúdil konanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ktorý v minulom volebnom období burcoval dav voči exšéfovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS).



Vulgarizmy na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej, ktoré odzneli počas nedeľného protestného zhromaždenia organizovaného Smerom-SD, odsúdili viacerí koaliční politici a zároveň sa jej ospravedlnili.



Prezidentka sa na sociálnej sieti poďakovala za podporu. Podotkla tiež, že voľba politického slovníka aj nástrojov politického boja sú vizitkou predstaviteľov Smeru-SD.