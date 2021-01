Smer-SD na rokovaní zahlasuje proti odobreniu núdzového stavu

Bratislava 12. januára (TASR) - Opozičná strana Smer-SD sa zúčastní na utorkovej schôdzi, na ktorej má parlament odobriť predĺženie núdzového stavu. Bude však hlasovať proti jeho predĺženiu. Na tlačovej konferencii o tom informoval podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD).



Poslanci majú na schôdzi odsúhlasiť predĺženie núdzového stavu. Kabinet ho predĺžil 29. decembra 2020 o ďalších 40 dní. Poslanec Boris Susko (Smer-SD) upozornil, že parlament nemá žiadnu možnosť reálnej kontroly predĺženia núdzového stavu, pretože vyhlásený núdzový stav môže len potvrdiť alebo odmietnuť. Účinnejšie by podľa neho bolo, ak by NR SR odsúhlasovala predĺženie núdzového stavu trojpätinovou väčšinou a ešte pred samotným predĺžením. Parlament podľa neho nemôže ani vopred diskutovať o tom, aké opatrenia budú prijaté a či sú nastavené správne.



"NR SR je slúžkou tejto vlády, ktorá je zodpovedná za neriešenie pandémie," poznamenal Blanár. Vláda premiéra Igora Matoviča (OĽANO) podľa neho vytvára chaos, a ten sa vytvoril aj v parlamente. Skritizoval tiež fakt, že ministri na rokovaní vlády dostali informácie o prognózach pandémie na Slovensku a poslanci NR SR dostali "dva popísané papiere A4", na ktorých je zhrnuté, prečo by mal parlament núdzový stav schváliť.



Skonštatoval, že parlamentná demokracia na Slovensku končí a spôsobila to chaotická koalícia pod vedením Matoviča. "Konflikt, ktorý dnes prebieha medzi premiérom a Sulíkom, je bezprecedentný. Len to dokladuje, že premiér Matovič absolútne stráca akúkoľvek schopnosť ovládať túto vládu," tvrdí opozičný poslanec.