Smer-SD napadne zákon o elektronických komunikáciách na Ústavnom súde

Bratislava 9. septembra (TASR) - Opozičný Smer-SD sa obráti na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s novelou zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. V stredu to potvrdil predseda strany Robert Fico.



"Aj tento zákon ideme atakovať na Ústavnom súde, pretože je to len a len bohapusté zisťovanie informácií," skonštatoval.



Podanie na Ústavný súd SR avizovali poslanci Smeru-SD už skôr. Počas diskusie k zákonu poslanec Smeru-SD Ladislav Kamenický uviedol, že strana podá na ÚS nielen návrh na vyslovenie nesúladu s Ústavou SR, ale aj návrh na okamžité pozastavenie účinnosti zákona.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová opätovne nepodpísala novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Poslanci Národnej rady (NR) SR minulý týždeň prelomili veto hlavy štátu a opätovne legislatívu schválili po tom, ako ju prezidentka vrátila parlamentu. Zákon bude platiť napriek tomu, že prezidentka ho nepodpísala.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR bude môcť podľa novej legislatívy získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v "červených" krajinách. Pokuta za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z "červenej" krajiny má byť do výšky 5000 eur.