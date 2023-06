Smer-SD nepodpíše PVV, ktoré by obsahovalo vystúpenie z EÚ a NATO

Bratislava 4. júna (TASR) - Strana Smer-SD nebude vo vláde, ktorej program by obsahoval vystúpenie Slovenska z Európskej únie (EÚ) a NATO. Predseda Smeru-SD Robert Fico to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.



"Ak by nám do programového vyhlásenia vlády (PVV) niekto chcel napísať, že poďme vystúpiť z EÚ, tak to dovidenia, to nebude fungovať. Ja dnes nebudem nikoho vylučovať zo spolupráce, ale máme jasnú zahraničnopolitickú orientáciu a jasné piliere, na ktorých staviame našu politiku," povedal Fico.



Líder SaS Richard Sulík súhlasí s tým, že spolupráca po parlamentných voľbách bude závisieť aj od vládneho programu a výsledku volieb. "Strany majú popísane kadečo," skonštatoval. Povolebnú spoluprácu so Smerom však vylúčil.



Do volieb sa treba podľa Sulíka riadne pripraviť. Chce sa zamerať najmä na zdravotníctvo, školstvo a energetiku. Avizoval, že od utorka začnú predstavovať program. Smer-SD sa chce v predvolebnej kampani sústrediť okrem iného na témy zdražovania a udržania životnej úrovne. "Chceme predovšetkým upokojiť spoločnosť," doplnil Fico. Kandidátnu listinu plánuje predstaviť asi 20. júna.



Expremiér zároveň skritizoval mediálnu kampaň, ktorú má podľa jeho slov na Slovensku organizovať NATO. Tvrdí, že cieľom kampane je zvýšiť počet Slovákov, ktorí podporujú vojenskú pomoc Ukrajine. "Ostro protestujem, aby NATO vstupovalo do predvolebnej kampane, že chce za na peniaze NATO ovplyvňovať voličov, ktorí sú najmä voličmi opozície," vyhlásil. Smer je podľa neho proti dodávaniu akýchkoľvek zbraní.



Šéf SaS reagoval, že kampaň sa nepáči ani jemu. Zároveň zdôraznil, že nesúhlasí so zastavením dodávok zbraní na Ukrajinu. "Som za mier, za ukončenie vojny, ja som tiež za to, aby to bolo čím skôr, ale vidím nad horizont toaletnej misy, že keď len tak zastavíte dodávky zbraní, tak to neskončí mierom," doplnil.



Poslanci sa rozprávali aj o možnej podpore PVV odborníkov Fico zopakoval, že Smer-SD ho nepodporí. Označil ho za nič nehovoriaci dokument. "Ak by prišiel Ódor a povedal, že chcú rokovať o zdražovaní, o stave v zdravotníctve, o tom, ako majú vyzerať verejné financie, o hypotekárnych úveroch, a dajú tieto návrhy, tak podporíme," skonštatoval. Kabinet Ľudovíta Ódora skritizoval za nečinnosť.



SaS podľa jej predsedu vyslovenie dôvery vláde podporí. "Hlavným dôvodom je, že len čo vláda dostane od parlamentu dôveru, má parlament na tú vládu aj dosah, napríklad vie odvolať ministra, keď pochybí," doplnil. Sulík nesúhlasí s tým, že by súčasný kabinet nič nerobil. "Sú tam tri dni aj s cestou," uviedol.



Diskutujúci načrtli aj tému rozhodnutia vlády nestavať nemocnicu na bratislavských Rázsochách z prostriedkov plánu obnovy. Sulík v tejto veci povedal, že opakovane upozorňoval, že sa to do stanoveného termínu nestihne. "Je to veľké fiasko Eduarda Hegera," podotkol. Fico reagoval, že zodpovednosť nesú aj ostatní členovia bývalej vládnej koalície. Nový kabinet by mal podľa jeho slov v tejto veci začať rokovanie so zástupcami Európskej komisie.