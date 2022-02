Smer-SD nepodporí dohodu s USA, chce, aby sa hlasovalo pred kamerami

Bratislava 8. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za opozičný Smer-SD nikdy nepodporia dohodu o obrannej spolupráci s USA. Vyhlásil to predseda strany Robert Fico. Smer-SD chce, aby poslanci o dohode hlasovali "aklamačne", čo podľa Fica znamená, že na kameru ukážu svoju tvár a povedia, či sú za alebo proti. Mimoriadne rokovanie o návrhu dohody sa má začať o 13.00 h. Šéf strany zároveň kritizoval obmedzenie ich podujatia, na ktorom majú podvečer položiť vence k buste Alexandra Dubčeka pred budovou NR SR.



"Táto zmluva je čisto bilaterálneho charakteru a nemá nič spoločné s našimi záväzkami, ktoré vyplývajú z členstva v NATO," vyhlásil na utorkovej tlačovej konferencii Fico. Zmluva podľa neho nezabezpečuje zvýšenie obranyschopnosti SR, ale "prispieva k zvyšovaniu napätia v tomto komplikovanom období".







Smer-SD v úvode mimoriadnej schôdze podá procedurálny návrh, aby sa o zmluve hlasovalo "aklamačne". Tak sa podľa neho hlasovalo v roku 1992, keď sa prijímala Ústava SR. "Aby sa každý jeden poslanec NR SR postavil, na kameru ukázal svoju tvár a povedal slovenskej verejnosti, či je za alebo proti tejto nezmyselnej zradcovskej zmluve," vyzval Fico.



Strana zároveň na utorok podvečer chystá akciu pred bustou Alexandra Dubčeka. Podľa šéfa Smeru-SD sa snažili dodržať všetky pravidlá a podujatie zorganizovali na mieste, ktoré je vyše 50 metrov od zákonodarného zboru. "Bolo nám povedané, že táto akcia nie je možná, hoci sa opierame o presné znenie zákona o zhromažďovaní," povedal a označil to za zneužívanie moci. Vyzval ľudí, aby na podujatie prišli a vyjadrili nesúhlas so súčasnou vládou.