Smer-SD nepodporí opatrenia idúce proti samosprávam

Bratislava 17. mája (TASR) - Opozičný Smer-SD v Národnej rade (NR) SR nepodporí žiadne návrhy, ktoré by išli na úkor rozpočtov miest a obcí, či samosprávnych krajov. Uviedol to líder strany Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii v súvislosti s avizovaným balíkom inflačnej pomoci rodinám z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Fico zároveň odmietol sankcie voči Rusku, žiada vládu, aby ich blokovala.



Matovičov balík zmien má podľa Fica zobrať samosprávam milióny eur. "Tlačí starostov a primátorov do krokov, ktoré by znamenali zvyšovanie daní," uviedol s tým, že opatrenia by tiež mohli viesť k znižovaniu kvality života v mestách a obciach. Premietnuť by sa totiž mohli do služieb občanom, ako je osvetlenie a podobne. Fico deklaroval podporu ZMOS-u.



V súvislosti so sankciami voči Rusku pre vojnu na Ukrajine upozornil na riziká v prípade zastavenia dodávok ruského plynu. Sankcie označil za "americké". Vyzval vládu, aby situáciu riešila. "Ak sa bojíte a ste vazali a sluhovia, dajte nám to (vládnutie, poznámka TASR) na dva týždne do rúk, my vám to potom vrátime, pôjdem do Bruselu zablokovať sankcie," povedal Fico, podľa ktorého môžu sankcie zničiť Európsku úniu a Slovensko. Fico nemá problém s platbami za dodávky plynu v rubľoch.