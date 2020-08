Smer-SD nepôjde na oficiálne oslavy SNP, odmieta účasť s koalíciou

Bratislava 27. augusta (TASR) - Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico vyhlásil, že účasť predstaviteľov súčasnej koalície na sobotňajších (29. 9.) oslavách výročia Slovenského národného povstania je hanbou, neúctou a nerešpektovaním pamiatky SNP. Opätovne kritizoval ich prešľapy a hovoril o amaterizme vlády. Na štvrtkovej tlačovej konferencii informoval, že predstavitelia Smeru-SD sa preto na oficálnych oslavách s koalíciou nezúčastnia a pripravia vlastné.



Vyjadril sa tiež k vetovanej novele zákona o elektronickej komunikácii, ktorou by sa mali poslanci Národnej rady (NR) SR opätovne zaoberať na mimoriadnej schôdzi 2. septembra. Smer-SD sa plánuje so zákonom obrátiť na Ústavný súd (ÚS) SR.



"Nikto z nás nemá chuť tam sedieť a pozerať sa na tieto tváre. Je to neúcta a nerešpektovanie pamiatky SNP," povedal Fico s tým, že členom koalície nepôjdu "robiť krovie". Smer-SD zorganizuje podľa jeho slov vlastné oslavy v Kremničke. Poukázal na viaceré kauzy a podozrenia v súvislosti s koalíciou, ako napríklad vyťahovanie peňazí zo štátneho rozpočtu, zmluvy poradcu ministra financií, plagiátorstvo či zmluvy medzi štátnym Tiposom a Fun rádiom šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina).



Šéf Smeru-SD sa vyjadril aj k vetovanej novele zákona o elektronickej komunikácii, ktorou by sa mali poslanci Národnej rady (NR) SR opätovne zaoberať na mimoriadnej schôdzi. Podotkol, že či už v zákone pôjde o zber osobných údajov alebo nie, Smer-SD sa so zákonom napokon obráti na Ústavný súd (ÚS) SR.



Fico si v súvislosti s novelou zákona o elektronickej komunikácii myslí, že aj premiér Igor Matovič (OĽANO) už rezignoval na túto tému a "dal od toho ruky preč". Dodal, že sa v Smere-SD pozrú na pripomienky prezidentky Zuzany Čaputovej a ak budú dobré, môžu s nimi pracovať. Podotkol však, že tento zákon "je dobrý ako mŕtvemu kabát".