Smer-SD: Obranná zmluva ČR s USA je výhodnejšia ako naša

Bratislava 24. mája (TASR) - Dohoda o obrannej spolupráci (DCA) Česka so Spojenými štátmi americkými je výhodnejšia ako tá, ktorú minulý rok podpísalo s USA Slovensko. Tvrdí to šéf Smeru-SD Robert Fico. Pripomenul, že obe krajiny sa do určitej miery vzdali v prospech USA riešenia trestných činov amerických vojakov. Na Slovensku má USA povinnosť oznámiť trestné činy s výnimkou tých, pri ktorých je možné uložiť pokutu alebo trest odňatia slobody do troch rokov. Česká zmluva podľa neho hovorí o výnimke len pri trestoch do jedného roka.



Ak bude Smer-SD súčasťou vlády, bude žiadať úpravu obrannej zmluvy s USA. Chce, aby sa zmluva vyvážila tak, že Slovensko nebude len poskytovateľom výhod a USA iba ich prijímateľmi.



Fico pripomenul, že SR sa v zmluve dobrovoľne vzdala v prospech USA právomoci vykonávať trestné súdnictvo. "My sme sa v tejto dohode ako SR vzdali toho, že ak príslušník ozbrojených síl USA spácha na území SR trestný čin, že to budú stíhať, vyšetrovať, obžalovávať a nakoniec aj súdiť slovenské orgány," povedal s tým, že americký vojak môže spáchať akýkoľvek trestný čin a nebude ho môcť riešiť SR. Tento koncept podľa Fica prijala aj česká vláda.



Slovenská dohoda podľa Smeru-SD hovorí, že ozbrojené sily USA majú povinnosť oznámiť nám trestné činy, ktoré spáchajú americkí vojaci s výnimkou trestných činov, za ktoré je možné dať pokutu alebo trest odňatia slobody do troch rokov. Podľa českej zmluvy musia USA oznámiť všetky trestné činy s výnimkou tých v trestnej sadzbe do jedného roka. Fico pripomenul, že Američania nemusia u nás oznamovať trestné činy, ako krádeže, všetky druhy výtržníctva či úmyselné ublíženie na zdraví. Česi si podľa Fica do určitej miery uchránili svoju suverenitu, pretože USA musia prakticky všetky významnejšie trestné činy oznamovať.



Slovensko môže podľa Fica vo výnimočných trestných činoch povedať americkým partnerom, že ich ideme vyšetrovať my, lenže česká zmluva ide podľa Fica ďalej a hovorí, že české orgány môžu popritom okamžite zahájiť a viesť vyšetrovanie.



Smer-SD tiež upozornil, že pri trestných činoch amerických vojakov sa zisťuje, či boli spáchané v súvislosti s výkonom služobnej povinnosti. Fico hovorí, že posúdiť to má podľa našej zmluvy nadriadený veliteľ vojaka. Česká zmluva podľa neho hovorí, že české orgány môžu preskúmanie okamžite konzultovať s americkými orgánmi a žiadať potvrdenie najbližším vyšším vojenským stupňom USA.



Fico tiež pripomenul, že pokiaľ ide o prepravu zbraní, ťažkého vybavenia a nebezpečných materiálov na území SR, lietadlá, plavidlá či vozidlá nepodliehajú žiadnej našej kontrole. Pýta sa, prečo takéto ustanovenie nie je v českej dohode.