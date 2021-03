Smer-SD odmieta vyjadrenie V. Remišovej a žiada ospravedlnenie

Bratislava 23. marca (TASR) - Strana Smer-SD odmieta utorkové vyjadrenie vicepremiérky a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej, ktoré spojilo vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice s bývalou vládou. Jej obvinenie považuje za politické dno a žiada od nej ospravedlnenie. Strana to uviedla vo svojom stanovisku.



"Tvrdenie Remišovej na dnešnej tlačovej konferencii, kde povedala o minulej vláde, že 'bola to vláda, kde sa pripravovala vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice', je absolútnym politickým dnom, utekaním pred vlastnou zodpovednosťou zo zlyhania do sveta iracionálnych bludov," uviedla strana Smer-SD.



Od Remišovej žiada, aby svoj postoj zmenila a "aby sa za nehoráznu lož, ktorá sa nezakladá ani len na indíciách, ospravedlnila."