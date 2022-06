Smer-SD opätovne nepodporí návrh z dielne ministra financií I.Matoviča

Bratislava 7. júna (TASR) - Opozičný Smer-SD opätovne nepodporí takzvaný protiinflačný balík z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ktorý prezidentka Zuzana Čaputová vrátila do parlamentu. Zákon, ktorý má rodinám kompenzovať zdražovanie, považuje strana za výsmech ľuďom. Uviedol to líder Smeru-SD Robert Fico v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca strany Ján Mažgút.



"Náš postoj je jasný. Zákon Igora Matoviča nemôžeme opätovne podporiť, lebo je výsmechom ľuďom. A opätovne budeme navrhovať, aby vláda zaviedla osobitnú bankovú daň, ktorá môže ročne priniesť do rozpočtu až 300 miliónov eur a tie sa môžu okamžite použiť na akýkoľvek kompenzačný program pre ľudí," skonštatoval Fico.



Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie takzvaný protiinflačný balík. Vetuje ho v častiach, týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. Nespĺňajú podľa nej dôvody na skrátené legislatívne konanie. V prípade prelomenia veta sa obráti na Ústavný súd (ÚS) SR.