Smer-SD: Po zosnulom Čížovi nastúpi do europarlamentu Roth Neveďalová

Bratislava 13. januára (TASR) - Do Európskeho parlamentu (EP) nastúpi po zosnulom europoslancovi Miroslavovi Čížovi za stranu Smer-SD Katarína Roth Neveďalová. Pre TASR to potvrdila Ľubica Končalová z tlačového odboru strany.



Roth Neveďalová kandidovala v eurovoľbách v roku 2019 zo štvrtého miesta kandidátky Smeru-SD. Slovensko v europarlamente zastupovala v rokoch 2009 až 2014.



Nastúpenie náhradníka vyhlasuje Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán do 15 dní od doručenia oznámenia Európskeho parlamentu o uprázdnení mandátu Národnej rade (NR) SR. "Náhradníkovi odovzdá osvedčenie, v ktorom sa uvedie, od ktorého dňa sa stal poslancom Európskeho parlamentu. Nastúpenie náhradníka bezodkladne oznámi štátna komisia Národnej rade SR," uviedli pre TASR z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.



Slovenský europoslanec a dlhoročný politik Miroslav Číž zomrel 29. decembra 2022. Stál pri vzniku strany Smer-SD. V minulosti bol poslancom NR SR. V posledných rokoch zastupoval Slovensko v EP.