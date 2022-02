Smer-SD podal návrh na odvolanie ministra vnútra R. Mikulca z funkcie

Bratislava 14. februára (TASR) - Opozičný Smer-SD podal v pondelok do podateľne parlamentu návrh na odvolanie Romana Mikulca (OĽANO) z funkcie ministra vnútra. Pod návrh sa okrem poslancov Smeru-SD podpísali aj nezaradení poslanci z mimoparlamentného Hlasu-SD či poslanci okolo Tomáša Tarabu. Oznámil to predseda Smeru-SD Robert Fico s tým, že plynie sedemdňová lehota na zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentu.



Fico nazval Mikulca gaunerom, ktorý je podozrivý z korupcie a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. "Je to človek, ktorý ako minister vnútra zlyhal vo všetkých oblastiach," vyhlásil šéf Smeru-SD.



Mikulec podľa jeho slov koordinoval činnosť elitných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Prezídia Policajného zboru, ktorí mali konať na politickú objednávku, a to "zničiť opozíciu vrátane Smeru-SD". "Na NAKA pôsobí organizovaná skupina zločincov v podobe vyšetrovateľov či operatívcov. Zaraďujeme tu aj rad prokurátorov z Úradu špeciálnej prokuratúry," skonštatoval Fico. Táto skupina od parlamentných volieb v roku 2020 manipuluje trestné konania a plní politickú úlohu.



"Udavačom hovoria, čo majú povedať, korumpujú a vydierajú ich. Vymýšľajú si dôkazy a spisujú nezmyselné uznesenia o začatí trestného stíhania," uviedol líder Smeru-SD s tým, že zničili každého, kto im v tom chce zabrániť. Ako príklad uviedol prípad vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby Diany Santusovej a jej tímu.



Podľa Fica je o činnosti skupiny, do ktorej, ako tvrdí, mal byť zakomponovaný aj policajný prezident, toľko dôkazov, že mala odstúpiť celá vláda. Predseda Smeru-SD skritizoval aj pondelkové slová Mikulca v Rádiu Expres, žeby sa koalícia mohla pokúsiť o odvolanie generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Fico to vníma ako útok na generálneho prokurátora i dôkaz toho, že je po Santusovej a iných "ďalším na rane".



Mikulec v piatok (11. 2.) pre TASR uviedol, že nikdy nepožadoval od orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) informácie, na ktoré nemal zákonný nárok, a do fungovania OČTK nezasahoval. "Žiadna organizačná zložka nebola cielene usmerňovaná," deklaroval minister.



Podpredseda Národnej rady SR Juraj Blanár a predseda výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby Marián Saloň (obaja Smer-SD) v súvislosti s údajnými manipuláciami s trestnými konaniami požiadali prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o urgentné stretnutie.