Smer-SD podal podnet na ÚVO v súvislosti s tendrom na testy

Bratislava 26. októbra (TASR) – Strana Smer-SD podala podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v súvislosti s obstaraním antigénových testov pre plánované celoplošné testovanie na COVID-19. Opozičná strana vidí za celým projektom "kšeft" vládnej koalície. Predseda Smeru-SD Robert Fico upozorňuje v tejto súvislosti na prepojenie firmy, ktorá testy dodala, s vládnymi predstaviteľmi.



"Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) ani raz neodmietol informácie o tom, že jeho deti chodia do súkromnej školy, spravovanej firmou, ktorej majiteľom je človek priamo spojený so spoločnosťou, zabezpečujúcou testy. Premiér nepoprel ani to, že v orgánoch tejto školy pôsobí jeho manželka,“ upozornil Fico s tým, že firma je prepojená i s predstaviteľmi SaS a Sme rodina.



Líder opozičnej strany je presvedčený, že cena 43,5 milióna eur za 10 miliónov testov, ktoré štát od kritizovanej spoločnosti nakúpil prostredníctvom Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR), je predražená. "Podľa viacerých zdrojov sa cena jedného testu od výrobcu pohybuje na úrovni medzi dvoma až troma eurami za jeden test. Z toho vyplýva, že zisk firmy, ktorá má navyše nedoplatky v Sociálnej poisťovni, sa pohybuje na úrovni 13 až 20 miliónov,“ spresnil Fico.



Spochybňuje i vhodnosť samotných testov pre účely celoplošného testovania vzhľadom na to, že negatívny test automaticky neznamená, že testovaný nie je infikovaný.



Podpredseda strany Smer-SD Erik Kaliňák na základe týchto podozrení podal v piatok (23.10.) podnet na ÚVO s podozrením na netransparentný spôsob obstarania testov a tiež na porušenie zákona, podľa ktorého sa verejného obstarávania nemôžu zúčastniť firmy, ktoré majú daňové a odvodové podlžnosti voči štátu a verejným inštitúciám.



Nákup testov od firmy Eurolab Lambda kritizovala a na nedoplatky tejto spoločnosti v Sociálnej poisťovni poukázala aj mimoparlamentná strana Spolu. Poslanec Národnej rady SR Milan Mazurek (ĽSNS) zasa podal v súvislosti s nákupom antigénových rýchlotestov trestné oznámenie. Predseda SŠHR SR Ján Rudolf tvrdí, že firma Eurolab Lambda dlh v Sociálnej poisťovni zaplatila a až potom sa s ňou podpísala zmluva.