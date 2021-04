Smer- SD podáva návrh na iniciovanie schôdze o odvolávaní M. Kolíkovej

Bratislava 30. apríla (TASR) - Opozičný Smer-SD podá v piatok návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chce vysloviť nedôveru ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí). Dôvodom sú podľa Smeru-SD podozrenia okolo podnikania ministerky a jej rodinnej firmy. Podľa rokovacieho poriadku parlamentu má šéf parlamentu schôdzu zvolať do siedmich dní od podania návrhu.







V súvislosti s Kolíkovou Fico hovorí najmä o podozreniach okolo obchodu spoločnosti Elektronika, v ktorej Kolíková figurovala. Členom predstavenstva firmy je podľa slov Fica ministerkin brat. Síce Kolíková z funkcie vo firme odišla pri nástupe do funkcie štátnej tajomníčky, miesto seba tam doplnila Lukáša Opetta, ktorý má byť jej spoločníkom v inej spoločnosti. Fico v tejto súvislosti namieta najmä zmluvy firmy Elektronika s RTVS či s Divadlom Nová scéna. Ide podľa neho o konflikt záujmov. Fico trvá na tom, že Kolíková nemá čo robiť vo vedení rezortu, spochybňuje jej profesionalitu aj morálnosť.



Kolíková vníma návrh na svoje odvolanie ako útoky zamerané na to, aby ustúpila z návrhu legislatívy o dĺžke kolúznej väzby, ktorý predložila. Útoky tiež podľa jej slov vychádzajú zo sklamania, že sa opäť stala ministerkou. Zároveň dodala, že sa má o téme kolúznej väzby v piatok rozprávať s predsedom parlamentu Borisom Kollárom, ktorého hnutie Sme rodina predložilo do NR SR vlastný návrh upravujúci dĺžku kolúznej väzby.