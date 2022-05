Smer-SD podporuje štrajkovú pohotovosť, ktorú vyhlásilo ZMOS

Prečítajte si aj: Samosprávy obmedzujú komunikáciu so štátom, vlajky stiahli na pol žrde



Bratislava 19. mája (TASR) - Opozičný Smer-SD podporuje štrajkovú pohotovosť, ktorú od štvrtka vyhlásilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Strana ho vníma ako dôsledok zlyhania vlády pri vedení sociálneho dialógu.Šéf Smeru-SD Robert Fico pripomenul, že sa nedá fungovať tak, že. Smer-SD tvrdí, že zvýšený daňový bonus zoberie samosprávam desiatky miliónov eur. Fico navrhuje, aby vláda v skrátenom legislatívnom konaní predložila návrh zákona o mimoriadnom bankovom odvode, pričom by sa peniaze z odvodu mali použiť na kompenzáciu pre samosprávy.ZMOS od štvrtka vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Obce a mestá vyzvalo, aby napríklad prerušili či obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy, zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami zo štátu, či symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde.Podporu ZMOS-u vyjadrilo aj Združenie samosprávnych krajov SK8. ZMOS varuje pred celoslovenským ostrým štrajkom. V prípade nesplnenia požiadaviek ho po 30. júni plánuje aj vyhlásiť.