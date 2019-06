Smer-SD postupoval pri voľbe kandidátov na sudcov ÚS podľa dohody

Hovorca Smeru-SD zopakoval tvrdenia, že chybu urobil exprezident Andrej Kiska, ktorý v minulosti nevymenoval polovicu vtedy vybratých kandidátov.

Bratislava 26. júna (TASR) - Voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR bola v utorok (25. 6.) v zmysle dohody poslaneckého klubu Smer-SD. V stredu to novinárom povedal hovorca strany Ján Mažgút s tým, že dohoda bola voliť piatich kandidátov.



"Tak aj poslanci klubu strany Smer-SD postupovali. Ťažko povedať, kde nastala chyba," skonštatoval s tým, že voľba by sa mala opakovať na septembrovej schôdzi NR SR. Doplnil, že dovtedy bude potrebné situáciu vyriešiť.







Na otázky o prípadnom verejnom hlasovaní odpovedal, že Smer-SD dlhodobo presadzuje tajnú voľbu. "Zatiaľ je to v tomto štádiu, že ostávame pri tajnej voľbe," povedal Mažgút. Zopakoval argument, že sudcovia ÚS nemôžu byť zaujatí v tom zmysle, že vedia ktorý poslanec im dal hlas. Tajnú voľbu označil za výdobytok demokracie.



To, či Smer-SD bude v prípade verejnej voľby opätovne voľbu bojkotovať, nekomentoval. Zopakoval tvrdenia, že chybu urobil exprezident Andrej Kiska, ktorý v minulosti nevymenoval polovicu vtedy vybratých kandidátov.



Dohodu na voľbe piatich kandidátov v utorok po Koaličnej rade potvrdili predseda SNS Andrej Danko, predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák aj podpredseda NR SR Martin Glváč (Smer-SD). SNS a Most-Híd v prípade neúspešnej voľby hovorili o možnosti voliť v septembri verejne.



Zákonodarcom sa v utorkovej (25. 6.) opakovanej voľbe kandidátov na ústavných sudcov podarilo zvoliť opäť len jedného z piatich chýbajúcich kandidátov, a to Editu Pfundtner. Keďže sa nepodarilo zvoliť potrebný počet kandidátov, bude ďalšia voľba, ktorá by sa mala uskutočniť v septembri.



Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov. Plný počet kandidátov sa nepodarilo dosiaľ zvoliť. Nateraz parlament spolu vybral 14 kandidátov, chýbajú ešte štyria. Na ÚS SR je v súčasnosti sedem z 13 sudcov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa vyjadrila, že ústavných sudcov vymenuje až z kompletného počtu kandidátov, tak ako to avizovala už predtým.