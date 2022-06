Smer-SD považuje Kollárov návrh o kratšom volebnom období za klamstvo

Bratislava 27. júna (TASR) - Opozičný Smer-SD považuje Borisom Kollárom (Sme rodina) avizovaný návrh ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia, za klamstvo. Poukazuje, že koaliční poslanci mali možnosť v minulosti niekoľkokrát zahlasovať za zmenu ústavného zákona s možnosťou skrátiť volebné obdobie.



"Prísť s takýmto návrhom v čase rozbehnutej petičnej akcie k referendu o demisii vlády a skrátení volebného obdobia považujeme za rovnaké klamstvo ako výstavbu nájomných bytov či 200 eur pre každé dieťa," uviedol vedúci tlačového oddelenia strany Smer-SD Ján Mažgút.



Mimoparlamentný Hlas-SD sa zase obáva, že avizovaný návrh ústavného zákona je iba politické PR lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára. "Budeme však zvedaví, či sa Igor Matovič a Richard Sulík opäť vysmejú ľuďom do tváre a opäť odmietnu zmeniť ústavu, hoci im pred rokom takúto zmenu sľubovali," doplnila hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková.



Predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár avizoval, že podá do 25. augusta návrh ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia.