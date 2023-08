Smer-SD považuje obvinenie Tibora G. za útok štátnej moci na opozíciu

Bratislava 11. augusta (TASR) - Smer-SD považuje obvinenie svojho kandidáta vo voľbách a exšéfa polície Tibora G. za útok oficiálnej štátnej moci na opozíciu. Hovorí tiež o zasahovaní do predvolebnej kampane. Predseda strany Robert Fico o tom informoval na piatkovej tlačovej konferencii.



"Vysokopostavený kandidát najsilnejšej opozičnej politickej strany na kandidátke pre voľby do Národnej rady SR bol šesť týždňov pred parlamentnými voľbami ráno 4.40 h vytiahnutý z domu, zadržaný, obvinený z nezmyslov ako obyčajne a očakávame, že cirkus Humberto bude pokračovať podaním návrhu na väzbu," komentoval Fico.



Hovorí o snahe Tibora G. umlčať. Poukázal na to, že obvinenie je založené na starej veci, ktorá bola prešetrovaná v rámci kauzy Očistec. Zdôraznil, že Tibor G. vždy spolupracoval s políciou.



Prezidentka Zuzana Čaputová aj premiér Ľudovít Ódor museli o zásahu vedieť, zopakoval Fico. Obaja najvyšší ústavní činitelia to už popreli. Dátum parlamentných volieb bol až na 30. septembra stanovený podľa Fica preto, aby orgány činné v trestnom konaní mohli dokončiť "špinavú" robotu proti opozícii. Tvrdí, že bývalého ministra vnútra Ivana Šimka odstránili, lebo nechcel politické procesy.



Advokát Tibora G. Marek Para komentoval, že ide o nezmyselné zadržanie pre nezmyselné obvinenie. Ako priblížil, obvinenému kladú za vinu, že mal vedomosť o tom, že Slobodník bral úplatky. "Na základe tejto vedomosti ho obvinili, že je spolupáchateľ, aj keď nerobil žiadne spoločné konanie," uviedol. Nesúhlasí ani so zdôvodnením zadržania o tom, že by Tibor G. niekoho mohol ovplyvňovať. Rovnako nevidí dôvod na možný návrh na väzbu.



Bývalého policajného prezidenta Tibora G. v piatok zadržali a obvinili v súvislosti s podozrením z korupčnej trestnej činnosti. V prípade obvinili aj ďalšie dve osoby.