Smer-SD: Pre nezáujem vedení agrorezortu rapídne stúpajú ceny potravín

Bratislava 27. decembra (TASR) - Pre neschopnosť súčasnej vlády a pre nezáujem bývalého aj súčasného vedenia agrorezortu rapídne stúpajú ceny potravín. Sen o potravinovej sebestačnosti sa Slovensku vzďaľuje. Uviedol to pre TASR Ján Mažgút, vedúci tlačového oddelenia opozičnej strany Smer–SD v hodnotení roka 2021 na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Ministri Ján Mičovský (OĽANO) a Samuel Vlčan (nominant OĽANO) spoločne s vládou neboli schopní pomôcť slovenským potravinárom a pôdohospodárom. Žiadna covidová pomoc, žiadne dotácie na protipandemické opatrenia. Nič," priblížil Mažgút.



Poznamenal, že keď EÚ ponúkla Plán obnovy a odolnosti a s ním miliardové formy pomoci, slovenskí potravinári a pôdohospodári verili, že je to ich jedinečná šanca. "Verili v zvýšenie potravinovej sebestačnosti, zvýšenie konkurencieschopnosti. Verili Mičovského slovám, že z plánu obnovy pre nich vybojuje jednu miliardu eur. Mali nádej, že po pandemickej katastrofe, ktorá mnohých položila na kolená, sa opäť pozviechajú," spresnil hovorca.



Plán obnovy bol podľa strany Smer-SD pre agrorezort veľkým fiaskom. "V pláne obnovy svieti pri kolónke pôdohospodárstvo a potravinárstvo jedna veľká nula. Lebo minister Mičovský, ktorého nominovalo vládne OĽANO, si dovolil kritizovať Igora Matoviča (predseda OĽANO) za plagiátorstvo. Stačilo vysloviť nevinnú kritiku a rezort pôdohospodárstva si to odniesol ako odplatu," uviedol Mažgút.



Zdôraznil, že poľnohospodári a potravinári sú v štrajkovej pohotovosti a nik sa tomu ani nečuduje. "Najhoršie je, že sa tomu už ani nikto nevenuje."



"Dnes sme svedkami nekontrolovaného zvyšovania cien. Začalo sa to energiami, plynom a pokračuje to cenami potravín, o takmer 20 %, čo sme tu ešte niky nemali," upozornil Mažgút. "Hneď pri prvých správach o zvyšovaní cien na svetových trhoch sme vládu varovali. Od začiatku sme v parlamente chceli hovoriť o krokoch, ktoré treba podniknúť, ktoré má vláda pripravené. Chceli sme vedieť, aké majú plány."



"Čo by sme inak robili my? Pri potravinách by to boli tvrdé rokovania s reťazcami, ktoré by mali pri miliardových ziskoch prejaviť kus solidarity so zákazníkmi. Počúvame len alibistické výhovorky ministra, že rokovať o cenách sa nedá," uviedol hovorca strany.



Ďalšími krokmi by podľa Mažgúta boli opatrenia, ktoré strana Smer-SD tiež vláde navrhovala. "Zelená nafta aj pre potravinárov, zvýhodnené úvery cez Slovenskú záručnú rozvojovú banku, zníženie cien energií, úprava daňovo-odvodového zaťaženia," dodal Mažgút.