Smer-SD predstaví referendovú otázku o predčasných voľbách

Bratislava 30. mája (TASR) - Opozičný Smer-SD predstaví na štvrtkovom (2. 6.) predsedníctve v Banskej Bystrici jedinú referendovú otázku o predčasných voľbách. Avizuje to šéf strany Robert Fico. Prípadné referendum o predčasných voľbách by sa podľa jeho slov malo uskutočniť v rovnaký deň ako komunálne voľby.



"Zamestnávatelia, zamestnanci, mestá, obce, dôchodcovia, protifašistickí bojovníci, vysoké školy, ostatné politické strany, všetci budú môcť vyhlásiť, že sú pripravení zbierať podpisy na referendum," uviedol Fico vo vyjadrení, ktoré TASR poskytol vedúci tlačového oddelenia Smeru-SD Ján Mažgút.



Tvrdí, že referendum o predčasných voľbách je jedinou cestou, "ako sa zbaviť neschopnej vlády ubližujúcej celému Slovensku." Víta, že tento názor zdieľajú aj iné opozičné politické strany.



Mimoparlamentný Hlas-SD v pondelok vyhlásil, že ak má byť referendum úspešné, petičná akcia by mala riešiť len otázku predčasných parlamentných volieb. Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini vyzval všetky strany na spoluprácu v tomto duchu. Pripustil, že skoncipovať referendovú otázku môže byť náročné, keďže by mala obsahovať aj zmenu Ústavy SR a zároveň aj žiadosť ľudí o ukončenie aktuálneho volebného obdobia a vypísanie predčasných parlamentných volieb.



Po tom, ako už skôr opozícia vyzbierala podpisy na vyhlásenie referenda o predčasných voľbách, sa prezidentka Zuzana Čaputová obrátila na Ústavný súd SR. Ten v júli 2021 skonštatoval, že navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR je protiústavná. Niektorí koaliční predstavitelia vtedy pripúšťali zmenu ústavy tak, aby sa mohlo vypísať referendum o predčasných voľbách.