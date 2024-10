Smer-SD: Pri členoch Rady STVR nenastali personálne priesečníky

Bratislava 27. októbra (TASR) - Vo voľbe členov Rady STVR nie je žiadna prekážka dohody, v menách však zatiaľ nenastali personálne priesečníky. Strana Smer-SD to pre TASR uviedla v súvislosti s voľbou zostávajúcich piatich členov orgánu dohľadu STVR, ktorý je v súčasnom zložení neuznášaniaschopný.



"Každá z koaličných strán má v tejto chvíli inú predstavu o personálnom fungovaní rady," priznáva Smer prostredníctvom Ľubice Končalovej z tlačového odboru strany. Nebojí sa však, že by patový stav trval dlho. "Súčasná situácia sa v najbližšom čase zmení tak, aby do konca roka boli orgány Rady STVR navolené a mohol by byť zvolený generálny riaditeľ STVR," deklarovala vládna strana.



Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá Roman Michelko z SNS pre TASR tento týždeň tiež potvrdil, že v koalícii stále nie je zhoda na všetkých menách. "Nebude stačiť voľba tých, na ktorých zhoda je, pre čiastkové doplnenie rady, musí sa zrodiť dohoda na všetkých piatich členoch," dodal Michelko. Zopakoval zároveň predchádzajúce vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka, že dohodu komplikuje strana Hlas a jej požiadavky. Hlas sa k otázke TASR týkajúcej sa vývoja situácie nevyjadril.



Voľba sa mala uskutočniť pôvodne ešte na septembrovej schôdzi, termín sa napokon posunul. Na októbrovej schôdzi je rokovanie v tomto bode prerušené.



Nové kreovanie rady súvisí so zákonom, ktorým sa od 1. júla dovtedajšia RTVS zmenila na STVR a skončil sa zároveň mandát generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja i členov orgánu dohľadu.



Rada má zatiaľ štyroch členov, ktorých do nej na základe výberového konania menovala ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Zvyšných piatich členov majú zvoliť v pléne parlamentu zo 44 kandidátov.



Menovaní členovia rady upozornili, že orgán dohľadu v neúplnom zložení nemôže napĺňať svoje zákonné povinnosti. Medzi tie patrí aj schvaľovanie rozpočtu a programového konceptu STVR. Rada spolu s dočasným štatutárom telerozhlasu Igorom Slaninom poukázala i na to, že súčasný stav spôsobuje STVR problémy pri vstupovaní do plnohodnotných právnych vzťahov či riešení novej organizačnej štruktúry.